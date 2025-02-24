Kuzey Kore'den Yaptırımlara Sert Tepki - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Yaptırımlara Sert Tepki

Kuzey Kore, 11 ülkenin BM yaptırımlarını desteklemesine karşı güçlü bir meydan okuma yaptı.

24.02.2025 04:35
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Kuzey Kore, kendisine yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması için harekete geçen 11 ülkeye meydan okuyarak, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" açıklamasında bulundu.

ABD dahil 11 ülke tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) ilk toplantısını gerçekleştirmesine Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MSMT'nin uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlamayan "yasadışı" bir örgüt olduğu savunularak, "Düşman güçlerin, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama gibi temel hukuk ilkelerine aykırı şekilde Kuzey Kore'nin meşru hakkını kullanmasını engellemeye çalışması aptalca bir girişimdir. Bunun, düşmanlar için başa çıkılması zor, ciddi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyoruz" denildi.

"Yaptırım müzakereleri gündemimizde yok"

ABD ve müttefiklerinin yaptırımlara başvurdukça Kuzey Kore'den daha çok rahatsız olacağı iddia edilen açıklamada, "Müzakereler yoluyla yaptırımları önleme, Kuzey Kore için öteden beri söz konusu değildir ve gündemimizde yoktur" ifadeleri kullanıldı. Uygulanan yaptırımların Kuzey Kore'nin en ağır şartlara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Yaptırımlar, kimsenin göz ardı edemeyeceği büyük bir gücün inşasını hızlandırmada belirleyici faktör haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Kararlılıkla mücadele edeceğiz"

Kuzey Kore'nin kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması gibi bir talebinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve yandaşlarının yaptırım uygulama bahanesiyle ülkemizin egemenliğini ihlal etme girişimlerini asla görmezden gelmeyecek ve bunlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" denildi. Kuzey Kore'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri, ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

11 ülke Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmişti

ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen MSMT, ilk yürütme kurulu toplantısını ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" denilmişti.

Kuzey Kore'ye karşı ortak hareket çağrısı yapılmıştı

MSMT'nin Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den Yaptırımlara Sert Tepki - Son Dakika

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