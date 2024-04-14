İran\'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

İran'ın İsrail'e dün gece saatlerinde yaptığı dron saldırılarının ardından Lübnan, İran, Irak, Ürdün hava sahasını kapattı. Türk Hava Yolları da hava sahasını kapatan ülkelere yapacağı uçuşları karşılıklı olarak iptal etti, birçok sefer farklı rotaya yönlendirildi.

THY, hava sahalarının kapatılması üzerine İstanbul- Amman, Tahran-İstanbul, Meşhed-İstanbul, İsfahan-İstanbul, Şiraz-İstanbul, Bağdat-İstanbul, Sabiha Gökçen, İstanbul Necef ve İstanbul- Erbil seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

THY SEFERLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Saldırıların ardından bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından dolayı havalimanlarına iniş yapamayan AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen-Damman uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Ajet'in İstanbul Sabiha Gökçen- Riyad uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na, THY'nin İstanbul-Şiraz ve İstanbul Meşhed seferini yapan uçakları Erzurum'a, THY'nin İstanbul-Bağdat seferini yapan uçağı Diyarbakır'a, THY'nin İstanbul- Dubai seferini yapan kargo uçağı İstanbul'a, AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen- Kuveyt uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, THY'nin İstanbul-İsfahan seferini yapan uçağı Elazığ'a, THY'nin İstanbul-Tahran uçağı İstanbul'a, THY'nin İstanbul- Karaçi seferini yapan uçağı İstanbul'a, THY'nin Kuala Lumpur-İstanbul uçağı Dubai'ye yönlendirildi.

İSRAİL'İN SALDIRISI SONRASI İRAN'DAN "CEZALANDIRILACAK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İsrail, 1 Nisan'daİran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Dün gece İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatması sonrasında çevredeki ülkelerden çoğu hava sahasını kapatırken İran BM Daimi Temsilciliği, "Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak." açıklamasını yaptı.