Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Bu bayram biz emekçilerin en büyük bayramıdır. Bugün Türkiye'de emeğin yaşadığı sorunların ve emekçilerin taleplerinin haykırıldığı gündür. Maalesef bu günümüzü çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Emeksiz Üst Kavşağı'nda Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin çağrısıyla bir araya gelen sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü üleleri, "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı arkasında toplandı. Katılımcılar buradan sloganlar ve 1 Mayıs marşı eşliğinde miting alanına yürüdü.

Davul zurna eşliğinde halaylar çekilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu şekilde kutlandı.

Mitinge CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP'li belediye başkanları da katıldı.

Mitingde, KESK adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Bu bayram biz emekçilerin en büyük bayramıdır. Bugün Türkiye'de emeğin yaşadığı sorunların ve emekçilerin taleplerinin haykırıldığı gündür. Maalesef bu günümüzü çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz" dedi.

Hayat pahalılığı, adaletsizlikler, kamu emekçilerinin grev hakkının olmaması, sendikal haklarının kısıtlılığının emekçi sınıfın eşit paylaşım mücadelesini zorlaştırdığını anlatan Millioğulları, "Lakin mücadele emekçilerin bulunduğu her alanda devam edecek. Biz işçiler, köylüler, beyaz yakalılar, gençler, emekliler, bu yol bizim yolumuzdur. Bu yol eştiler devriminin yoludur. Bu yol devrimcilerin yoludur." diye konuştu.

"Tutuklamalar maalesef bir cezalandırma yöntemine dönüştürülmüştür"

Millioğulları, 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 27 ayda yüz binlerce yurttaşın konteynerde yaşadığı Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem konutu hedefinin ancak yüzde 63'ne ulaşılabildiğini anlattı.

Kentlerin kültürel hafızasının görmezden gelindiğini, konunun projelerle rant paylaşımına dönüştüğünü belirten Millioğulları, şöyle devam etti:

"On binlerce insanımızın ölümüne sebep olan yapılara izin verenden başlaması gereken yargılama süreci basitleştirilerek sürüncemeye bırakılmıştır. Mahkemelerce tutuklama kararı verilen birçok sorumlu tutuksuz yargılanırken anayasal haklarını kullanan gençler, işini yapan gazeteciler, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanları, işi hak aramak olan sendikacılar yargılanmakta. Tutuklamalar maalesef bir cezalandırma yöntemine dönüştürülmüştür. Bu yaşadıklarımız ancak 3. dünya ülkelerinde yaşanacak olaylardır. Millet iradesinden dem vurarak iktidar olanlar bu yaşananlar millet iradesine darbedir. Topluma korku salmadır. Bizler korkuyu değil umudu yeşertip, cesareti ekenleriz. Her filizde her çiçekte can olan bizleriz.

Bu baskılar 31 Mart seçimleri sonunda kayyumlarla başlayıp 19 Mart'ta siyasi darbesiyle devam etmekte. Fakat barikatları yıkan öğrencilerin öncülüğünde geniş halk kesimleri bu anti demokratik uygulamalara dur deme direnci göstermiştir. Ülkeyi yönetemeyen AKP iktidarı; yıllardır sandık siyasetini tek adres olarak gösteren muhalefet partilerini sokağa çıkmak zorunda bırakmıştır. İradesine darbe yapılmasına karşı çıkan gençliğin çaktığı kıvılcımla halk yoksulluğa, adaletsizliğe, güvencesizliğe karşı sabrının kalmadığını göstererek alanlara doluşmuştur. 19 Mart darbe girişimi Türkiye'de siyasi gerilimi tırmandıran ve sokak hareketlerini derinden etkileyen bir dönüm noktası olmuştur."

"Biz kadınlar: Susmayacağız, itaat etmeyeceğiz"

Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinden kadın emekçiler adına konuşan Cansu Can da, "Bizler kadın emekçileriz, kadın işçileriz. Susmayacağız, itaat etmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara; kaç çocuğu nasıl doğuracağımızı belirleyenlere, kadınlara yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların güvencesiz çalıştırılmasına karşı mücadelemizi bütün kadınlarla birlikte daha ileriye taşımak için bugün bu meydandayız" ifadelerini kullandı.

"İşçilere karşı patronların yanında duranları unutmayacağız"

BİRTEK-SEN Malatya Şube Temsilcisi Halime Sancan da işçilere karşı patronların yanında duranları unutmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ne zaman işçiler birlik olmak için ayağa kalksa valisiyle, kolluğuyla, yargısıyla işçinin karşısında duranları, emeğimizi sermayeye peşkeş çekenleri unutmayacağız. Bugün fabrikalarda, sarı sendikalar dışında bir sendikaya üye olmak istediklerinde işçileri işten çıkarmakla, bir daha iş bulamayacak hale getirmekle tehdit ediyorlar. İş kolu ve iş yeri barajı ile örgütlenmemizi engellemeye çalışıyorlar. Sendikalaşma hakkımızı gasbediyorlar. İşçilerin karşısına grev yasaklarıyla çıkıyorlar.

Kadın işçiler iş yerinde tacize maruz kalıyor. Çocuklar, patronların çocuklarına iş olsun diye mezarlarda ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Mülteci işçi ile Türkiyeli işçiyi birbirine kırdırarak işçi sınıfını bölmeye çalışanlar fabrikaları Mısır'a, İran'a taşımakla tehdit ediyor işçileri. Ancak biz, yüzlerce yıllık işçi sınıfının mücadelesinden öğrendiğimiz bir şeyi biliyoruz: İşçiler birlik olduğu sürece, bir arada durduğu sürece, onların karşısında hiçbir güç duramaz."

Kutlamalarda sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.