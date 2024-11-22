Malatya\'da Teşvikler Tehlikede

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Haber: Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya Organize sanayi bölgesinde yatırım yapan sanayicinin yararlandığı 6'ncı Bölge teşvikleri 31 Aralık itibarıyla son bulacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teşviklerin Malatya sanayisinin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu, ifade ederek, "Bu teşvikler devam ettiği sürece yatırımlar ve istihdamın güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu teşvikler biterse buradaki yatırımların birçoğunun farklı illere kayacağını düşünüyoruz" dedi.

Malatya il olarak 4'üncü bölgede yer almasına rağmen organize sanayi bölgesinde yatırım yapan sanayici 6.ncı bölge teşviklerinden yararlanıyor. 2022 yılında 2 yıllığına uzatılan 6'ncı Bölge teşvikleri, 31 Aralık 2024 tarihinde son bulacak. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Şehrin deprem sonrası göç verdiğini belirterek, "Şehrin boşalmaması için bu teşviklerin devam etmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

"Teşviklerden kaynaklı 51 bine yakın istihdam sağlandı"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz Malatya olarak 4. teşvik bölgesindeyiz ama organize sanayi içerisinde yatırım yaptığımız zaman 6. bölge teşviklerinin tamamından istifade ediyoruz. Bu da bizim yatırımcılarımızın gerek SGK, gerek işçi maliyetlerinden, gerek yatırımla ilgili KDV ve çeşitli muafiyetlerden istifade etmesinden kaynaklı tercih sebebi olan bir il haline geldik. Geçmiş dönemde 2018 ve 2024 yılları arasında Malatya'da teşvik belgeleri alan firmalarımız toplamda 752 tane. Bu teşvik bölgesinde 752 tane firmanın yatırım yapmasının önü açılmış. Sabit tutar yatırım maliyet tutarı geçmiş dönem enflasyon olmadan sonra önceki süreçte 15 milyar 649 milyonun üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Bununla beraber en önemli unsur birçok insan piyasada iş ararken bizim sanayi bölgeleri oluşmasının ana temelinde işçiye ihtiyaç duyulması. Teşviklerden kaynaklı 51 bine yakın istihdam sağlandı.

"Teşvikler biterse yatırımlar farklı illere kayar"

Bu da ciddi anlamda Malatya'yı sanayileşme hamlelerinde ileri bir seviyeye çekti ve biz gerçekten Malatya'nın daha iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Bu durum mevcut yatırımcılarımızın hem yatırımlarını güçlendirmesi hem yeniden yatırım yapma arzusu olan insanların teşvik bölgesi olarak buraları tercih etmesi anlamında da kıymetli. Bizim burada 4'üncü bölge teşviklerinden istifade ederken organize sanayi bölgeleri içerisinde 6'ncı bölge teşviklerinden faydalanmamız çok kıymetli olduğu için 2024 tarihinde yine 31 Aralık'ta bu teşviklerin gitmesi söz konusu, devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu teşvikler devam ettiği sürece yatırımlar ve istihdam güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz ve bu teşvikler biterse buradaki yatırımların birçoğunu farklı illere kayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim buradaki Malatya'nın lojistik anlamda çok altyapısı yok. Hem farklı illere ulaşım anlamında, lojistik anlamında avantajlı olmamasına rağmen teşviklerden kaynaklı bir yatırım görüyoruz Malatya'da.

Bu anlamda hükümet yetkililerine ve Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyoruz; bu teşviklerin devam etmesi lazım. Malatya'nın aslında bu asrın felaketi diye belirttiğimiz depremden çok ciddi yara aldığını ve 100 küsur bin kişinin TÜİK rakamlarına göre şehri terk ettiğini ve evrakları ile kaydını alarak gittiğini ve onun haricinde de 200 bin kişinin gayriresmi olarak hatta farklı illerde yaşayıp buraya gelip dönen, bir dönem sonra şimdi bir düzenleme sonrası gelmek isteyen insanların olduğunu ve bu şehrin boşalmaması için bu teşviklerin devam etmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

"Madem asrın felaketi, asrın felaketine göre destekler verilmesi gerekir"

Bizim burada depremde özellikle ana arter caddelerimizin tamamı yerle bir oldu. Ciddi bir konut ihtiyacımız var. Şehirlerin kendini toparlayabilmesi için gerek bu teşviklerin gerek mücbir sebep süresinde hükümetin sağlanmış olduğu avantajların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mücbir sebep süresinin bitmesi söz konusu. Bu üç ayda bir uzatmaları gerçekten insanların hem gücünü ve eforunu buraya sarf etmesi hem de planlama yaparken ne yapabileceği ile ilgili kaygı yaratıyor. Bir yarayı pansuman etmek yerine tedavi etmek lazım. Bu tamamen düzeltmek anlamında. Asrın felaketi diye bütün hükümet yetkililerimiz bahsediyor. Biz de biliyoruz. Yaşadığımız şeylerin içerisindeyiz. Madem asrın felaketi, asrın felaketine göre destekler verilmesi gerekir. Gerek mücbir sebep süresinin uzatılması gerek bu altıncı bölge teşviklerinin uzatılması, ilimizin ayağa kalkması için çok önemli bir unsur."