Malatya Hekimhan'da Çed Toplantısına Siyanür Tepkisi: "Altın Olmadan Yaşarız, Ekmek, Su Olmadan Yaşayamayız" - Son Dakika
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Malatya Hekimhan'da Çed Toplantısına Siyanür Tepkisi: "Altın Olmadan Yaşarız, Ekmek, Su Olmadan Yaşayamayız"

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31.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:32
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Malatya Hekimhan\'da Çed Toplantısına Siyanür Tepkisi: "Altın Olmadan Yaşarız, Ekmek, Su Olmadan Yaşayamayız"
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Malatya'nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkisinde, Saya Madencilik A.Ş. tarafından maden ocağı kapasite artışı ile cevher zenginleştirme aşaması ve mobilizasyon projesine yönelik ÇED toplantısı, Akmağara Mahallesi’nde yapıldı. Siyanürle altın aranmasına karşı çıkan yöre sakinleri, "Havamız, suyumuz kirlenecek, dağdaki bütün canlılar yok olacak. Atadan, dededen kalan topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkisinde, Saya Madencilik A.Ş. tarafından maden ocağı kapasite artışı ile cevher zenginleştirme aşaması ve mobilizasyon projesine yönelik ÇED toplantısı, Akmağara Mahallesi'nde yapıldı. Siyanürle altın aranmasına karşı çıkan yöre sakinleri, "Havamız, suyumuz kirlenecek, dağdaki bütün canlılar yok olacak. Atadan, dededen kalan topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akmağara, Köylüköyü ve Hasançelebi mahallelerini kapsayan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına, Hekimhan Belediye Başkanı, mahalle muhtarları ve çok sayıda yurttaşın yanı sıra maden şirketi yetkilileri, proje mühendisleri katıldı.

"Altın olmadan yaşarız, ekmek su olmadan yaşayamayız" diyen Bahçedamı Muhtarı Deniz Koç'un konuşması sırasında, proje sunumunu yapan mühendis müdahale etti. Kısa süreli tartışma yaşandı. Kolluk kuvvetleri tarafları sakinleştirdi.

Hekimhan Muhtarlar Derneği: "Siyanürlü altına karşıyız"

Proje mühendislerinin ÇED bilgilendirmesi sonrası, soru- cevap bölümünde söz alan Hekimhan Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Tunç, muhtarlar adına siyanürlü altın madenciliğini ilçelerinde istemediklerini ve karşı olduklarını belirterek, "Hekimhanlı muhtarlar adına konuşmak istiyorum, söz aldım. Şimdi, biz doğal olarak çıkarılacak madenin her türlü yanındayız. Ama şöyle tereddütlerimiz var; siyanürle çıkarılacağından dolayı, bununla ilgili ciddi tereddütlerimiz var. Bölgede gerçekten gelişim yerlerine yakın olması, içme suyu kaynaklarımız, sulama suyu kaynaklarımız, halkla iç içe olması açısından tereddütlerimiz var" diye konuştu.

Proje mühendisinin, "siyanürlü altın aramanın olmadığı, siyanürle altın zenginleştirilmesi yapıldığı ve dünyada başka bir yöntem bulunmadığı" şeklindeki açıklamasının ardından toplantıda tansiyon yükseldi.

Eski Sofular Belediye Başkanı Ethem Körükmez, projede yazılanların bir tanesinin bile yapılmayacağını belirterek, "ÇED raporu diyerek sundukları şu kitapçığı herhalde okudunuz. Bir tanesini uygulamaları söz konusu değil. Bu bir sahtekarlık. Kesinlikle sahtekarlık. Ben bunları yaşadım" dedi.

"Bu toprakların zenginliğini sömürüp yabancı sermayeye peşkeş çekiyorsunuz"

Bahçedamı Muhtarı Deniz Koç, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, bu topraklar, bu vatan için mücadele ettiğini, Çanakkale'de yüz binlerce insanın gözünü kırpmadan ölüme koştuğunu belirterek, "Peki Saya Madencilik, bu altın madeni firması bu topraklara niye geldi? Söyleyebilirler mi? Bu topraklardaki zenginliği sömürüp, yabancı sermayeye peşkeş çekmek için bu ülkenin gelirlerini onlara aktarmak için geldiler" değerlendirmesini yaptı.

Mahalle sakinlerinden Gülsen Çelebi, her türlü madene karşı olmadıklarını, ama siyanürle altın aranmasına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, "Yani yaşamak istiyoruz. Babamdan kalan toprağımı kendi çocuğuma bırakmak istiyorum. Yani içim doluyor ya. Ben sondaj vurdukları yere gittim. Yürüyerek gittim oraya ve çok üzüldüm. Benim her şeyim. Rızkımı kesiyorlar mı? Kirlenmiş yani, bitmiş. Atalarımız buraya sığınmışlar. Biz onlardan bunu miras aldık" diye konuştu.

Köylüköyü'ne emekli olduktan sonra döndüğünü ve bu topraklarda yaşamaya devam edeceğini belirten bir vatandaş, "Kentli bir çocuk olarak burada canla başla mücadele veriyorsam, yarın gelsin de bilmem ne firmaları Danimarka'ya, Hollanda'ya, dış devletlere sermaye kazandırıp çocuklarını havuzlarda, otellerde, daha lüks yerlerde yaşatıp, bizim çocuklarımız burada çile içinde, sefalet içinde yaşasın istemiyorum. O nedenle burada çalışan arkadaşlara ilk tepkimi verdim; istemiyoruz. Deremizde çayımızı yudumlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı: "Ben halkımın yanındayım"

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise şunları söyledi:

"Sadece çevrenin, doğanın değil, börtünün, böceğin bile hakkını savunacağım diye geldim. Siz o nedenle bana oy verdiniz. Ben sadece insanı, sadece çevreyi değil, burada söylüyorum; börtüyü, böceği, otu, dağı savunmak üzere buradayım. Ben Hekimhan coğrafyasında yaşayan tüm halkın yanındayım, onların temsilcisiyim, onların sözlerine, hislerine tercüman olacağım. Yani bu yöre halkı madeni istemiyor değil. Bu yöre halkı önce sağlığını istiyor. Önce dirliğini istiyor, önce birliğini istiyor. ve ben de bunların temsilcisi olarak, bu dileklerine harfiyen katılıyorum."

"Toprağa gömülü plastik bidonlar bulduk"

Siyanürlü altın madeninden etkilenen ve sondaj yapılan alanın çevresinde yere gömülü boş plastik bidonlar bulduklarını belirten Akmağara Muhtarı Murat Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada, dağlara altın madeni şirketi geldi. Burada altın aramak istiyorlar. Biz ona toplum olarak, köy olarak, Hekimhan halkı olarak komple karşıyız. İki üç gün oldu. Biz içme suyunun gözesine kontrolüne gittiğimizde bidon çıkmıştı birkaç tane. Bu neyin nesi diye toprağı karıştırdık. En az 15- 20 tane kendi imkanlarımızla bidon çıkarttık. Ama içinde ne kadar zehir vardı, hatta dolu mu gömdüler, boş mu gömdüler. Suyumuza zarar verdi mi? Çünkü içme suyumuzun 15- 20 metre yakınındaydı. Burada gereken yerlere dün gittim. Sağlık şeylerine filan haberini verdim. Onlar da işte pazartesi, salı günü gelecekler. İnceleme yapacaklar. Suyumuzdan numune alacaklar. Toprağımızdan numune alacaklar. Değerlendirme yapacaklar. Pazartesi günü Kaymakamlığa, gereken yerlere tekrar incelenmesi için dilekçemizi sunacağım. Bizim bölgede, mesela Hekimhan toprağında en çok su olan derem Akmağara Deresi'dir. Köylü köy deresidir. Ondan sonra, geçten sonra Saz Deresi'dir. İki tarafımız deredir. Hatta Kurudere dediğimiz büyük çayımız vardır. O Malatya'ya varacak, baraja kadar gidiyor."

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Kemal Kılıç ise "Bugün ülkemiz emperyal güçler tarafından her yönüyle işgal altında. Yüzlerce HES projeleriyle, taş ocaklarıyla, maden firmalarıyla, siyanürle altın aramalar başlanmıştır. İnsanı yaşatan havayla sudur. Bizim havamız kirlenecek, suyumuz kirlenecek, dağdaki bütün canlılar yok olacak. Biz bunu işle yaşadık, gördük. Ülkemizde siyanürle altın aramasını istemiyoruz. Biz atadan, dededen kalan topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Hekimhan'da Çed Toplantısına Siyanür Tepkisi: 'Altın Olmadan Yaşarız, Ekmek, Su Olmadan Yaşayamayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Hekimhan'da Çed Toplantısına Siyanür Tepkisi: "Altın Olmadan Yaşarız, Ekmek, Su Olmadan Yaşayamayız" - Son Dakika
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