Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Salihli'de Çıkan Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Salihli'de Çıkan Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, cuma günü iki mahallede çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Hem valiliğimiz hem devletimizin tüm kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

23.06.2024 12:27  Güncelleme: 12:53
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(MANİSA)- Manisa'nın Salihli ilçesinde, cuma günü iki mahallede çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Hem valiliğimiz hem devletimizin tüm kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan ve Karasavcı mahalleleri arasındaki makilik alanda cuma günü öğle saatlerinde çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 14 arazöz, 6 tanker, 2 ekskavatör, yakıt tankeri ve 44 personel ile görev yaptığı söndürme çalışmalarında toplam 9 hava aracı, 51 söndürme ekibi, 9 iş makinesi ve 337 personel yer aldı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Tarım Müdürü Metin Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte, iki mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu tip yangın ve doğal afetler Manisa'mızda ve ülkemizde son 1 ayda çok artış gösterdi. Çok şükür sevinecek bir noktamız var. Salihli ilçemizde can kaybının olmaması, meydana gelen yangında bizleri sevindiren yan oldu. Bundan sonraki aylarda, iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden dolayı bu tip yangın olaylarını tahminen yaşayacağız. Bütün kurumlarımız 7/24 hazır kıta bekliyor. Ama daha da önemlisi hep birlikte, topyekün mücadele etmemiz ve halkımızın da bu bilince ulaşmasıdır. Manisa'mızın, iklim değişikliklerinden dolayı çok az yağmur alması otlarımızın kurumasına sebep oldu. Manisa, yangınlardan en çok etkilenen illerin başında geliyor. Geçen yıl bu ay 850 olan yangın vakası şu an itibariyle bin 739'a çıktı. Bunlardan bin 164'ü ot ve anız, 57'si orman, 518 tanesi de ev ve iş yerlerinde olan yangınlardır" dedi.

"Geçen yılın 2 katından fazla yangın olayı ile karşı karşıyayız"

Başkan Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yılın yaklaşık 2 katından fazla yangın olayı ile karşı karşıyayız. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, 57 itfaiye noktasında 153 araç ile 622 personelimiz gece gündüz demeden canlarını dişlerine takarak, kendi canlarını hiçe sayarak, yangınların içine daldılar. AFAD olsun, Orman Müdürlüğü olsun, gönüllülerimiz ve devletin tüm kurumları üzerlerine düşen her şeyi yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, son mecliste karar aldık. Artık doğal afetlerden ve yangınlardan zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Karasavcı Mahalle'mizde maalesef yanan bir evimiz var. 1 traktör kullanılamaz durumda. 2 büyükbaş hayvanımızdan biri telef oldu diğeri yaralı. Hem Valiliğimiz hem devletimizin tüm kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlayacağız. Yanan evimizin onarımını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik.

"Bilinçli olursak afetlerin üstesinden geliriz"

Başkan Zeyrek, yangınlara dikkat çekerek, "Bu tip olaylar bu yaz her zaman gündemimizde olacak. Bu sabah Şehzadeler ilçemizde, Kula ve Köprübaşı ilçemizde bir yangın meydana geldi. Bize düşen görev ise, bilinçli olmalıyız. Özellikle ot ve anızları yakmamamız gerekiyor. Sigara izmaritleri ve cam şişeleri kırıklarını gördüğümüz yerde toplamamız gerekiyor. Bunlar yangına sebep olan araçların başında geliyor. Hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Devletimiz vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bugüne kadar nasıl kullandıysak, bundan sonra da tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olacağız. Önemli olan tek vücut olmamız, topyekün mücadele etmemizdir. Allah beterinden korusun, bu bilinçle de bu afetlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Tüm kurumlarımız büyük mücadele verdiler"

Vali Enver Ünlü, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, "Salihli ilçemizde Yağbasan ve Karasavcı mahallerimizi çok yakından etkileyen ve Cuma günü öğlen saatlerinde başlayan yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız başta olmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Jandarmamız, buradaki bütün kurumlar ve vatandaşlarımız 9 hava aracı, 51 söndürme ekibi, iş makineleri, 337 personel, 14 saat boyunca büyük bir mücadele ile müdahale etti. Yangın Cuma gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz halen sahadalar. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Metruk 3 ev ile bir tane evimiz zarar gördü. Onlarla ilgili AFAD ve Büyükşehir Belediyemiz gereken destekleri verecekler" ifadelerini kullandı.

"Duyarlı olalım, ciğerlerimiz yanmasın"

Ünlü, "Vatandaşlarımızdan tek ricam, yangınlarımızı önleme amacıyla tüm yasaklama kararlarına uymalarıdır. Yangının en büyük sebebi, anız, izmarit, cam kırıkları, elektrik telleri, trafolar ve tarımsal faaliyetlerdir. Lütfen bu konuda duyarlı olalım, dikkatli olalım. Rabbim bir daha bu tür afetler yaşatmasın. Büyük bir işbirliği ve fedakarlık gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Vali Ünlü'yü arayarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Salihli\'de Çıkan Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Salihli'de Çıkan Yangın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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