Manisa Büyükşehir'den altyapı sorunlarına çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir'den altyapı sorunlarına çözüm

Manisa Büyükşehir\'den altyapı sorunlarına çözüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 2 ton suyu 1 lira, diğer kademelerde suya indirim, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması gibi hizmetlerle tanışan Manisa'nın, başlatılan altyapı seferberliği ile de yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir...

10.04.2025 16:24  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 2 ton suyu 1 lira, diğer kademelerde suya indirim, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması gibi hizmetlerle tanışan Manisa'nın, başlatılan altyapı seferberliği ile de yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bir yılda yaptığı altyapı çalışmalarından dere temizliklerine, menfez imalatlarından atık su arıtma tesislerinin faaliyete alınmasına kadar birçok önemli yatırıma hayat verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde kent genelinde 'Altyapı Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, tarafından bir yılda önemli projelere imza atıldı. Konuyla ilgili MASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Suyu olmayan, hayatlarını taşıma su ile idare eden köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ile ilçe merkezlerinde ortaya çıkan su ihtiyacının karşılanması için 165 adet sondaj kuyusu açıldı. Tek bir köyün bile susuz kalmaması için gerek sondajlarla gerekse de doğal kaynak sularını taşıyarak köylere su götürüldü. Altyapı seferberliği kapsamında, kent genelinde 69 yeni altyapı projesiyle altyapı sağlıklı hale getiriliyor. 500 binden fazla vatandaşın temiz ve sağlıklı suya kavuşması için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda 171 kilometre içme suyu hattı döşendi, evsel nitelikli atık suların çevre kirliliği yaşatmaması için 30 kilometre kanalizasyon hattı, sağanak yağışların taşkınlara sebebiyet vermemesi için de 14 kilometre de yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Alaşehir ve Salihli ilçe merkezlerinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve hanelere yetersiz su ulaşmasına neden olan eski içme suyu isale hatların çelik hatlarla yenilenmesinde sona yaklaşıldı. Projeler kapsamında Alaşehir'de 7 bin 500 tonluk, Salihli'de 1000 tonluk içme suyu depoları da inşa ediliyor. İki ilçeye toplamda 291 milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Akhisar ilçe merkezinde de Atatürk, Cumhuriyet, Efendi, Hacıishak, Hürriyet, Kethüda, Reşatbey ve Ulucami mahalleleri ile Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde yapılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile taşkın sıkıntıları ortadan kaldırıldı. Sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan eski branşman bağlantılarında da önemli çalışmalar yapıldı. Son bir yılda, 2 bin 809 adet branşman bağlantısı yenilendi. Dünya Bankası kredisi ile Manisa'nın nüfus olarak en büyük mahallesi olan Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yapılacak altyapı yatırımında yapım ihalesi aşamasına gelindi. Proje kapsamında, 139 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek, 500 adet de yağmur suyu ızgarası yapılacak. 10 bin tonluk içme suyu deposu ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de inşa edilecek olan proje ile Muradiye'nin sorunları çözüme kavuşacak. Dünya Bankası kredisi kapsamında, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde de altyapı çalışması gerçekleştirilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü, başarıyla işlettiği atık su arıtma tesisleri ile bir yılda 58 milyon metreküp atık su arıtımı gerçekleştirdi. Arıtma esnasında ortaya çıkan 50 bin ton atık çamurunun da bertarafı sağlandı. Tesislerin sorunsuz bir şekilde işletilmesi için 290 milyon TL harcandı. Sarıgöl Atık su Arıtma Tesisi de kurum bünyesinde işletilmeye başlandı. Selendi merkez ve Kırkağaç İlyaslar için inşa edilen tesisler faaliyete alındı. Demirci merkez için inşa edilen tesiste ise atık su alımı öncesinde sızdırmazlık testlerine başlandı. Kurum bünyesindeki tesislerin mevzuata uygun, başarılı bir şekilde işletilmesi nedeniyle 25 milyon TL'lik enerji teşvikinden yararlanıldı. Arıtılan atık suyun boşa akıtılmaması için de çalışmalara başlandı. Sarıgöl'de bulunan ileri biyolojik arıtma tesisinden deşarj edilen suyun analizleri yapıldı, kurulacak ünite için saha ölçümleri tamamlanma noktasına geldi. Çalışmalar sonunda suyun tarımsal sulamada kullanılması hedefleniyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, yılladır göz ardı edilen dere yataklarında da temizlik seferberliği başlattı. İl merkezinde ve ilçelerde dere yataklarında son bir yılda 300 kilometre temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yol geçişlerinin güvenliği ve konforlu ulaşım için kutu menfez ve koruge boru montajları yapıldı" denildi.

"Manisa'nın 30 yıllık altyapı planını hayata geçiriyoruz"

Göreve gelmeden önce, halkın içinden biri olarak Manisa'nın eksiklerini ve yurttaşların taleplerini yakından bildiğini ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, "Altyapınız sorunluyken, üstyapıya ne kadar yatırım yaparsanız yapın kalıcı bir başarı elde etmeniz mümkün değildir. Bu bilinçle, Manisa'mızın önümüzdeki 30 yılını kapsayan kapsamlı bir planlama yaparak altyapı seferberliğini başlattık. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yıllar önce döşenen ve sağlıksız asbestli boruları yenileyerek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için önemli adımlar attık. Bu çalışmaları sadece kent merkezinde değil, kırsal mahallelerimizde de aynı kararlılıkla yürüttük. Sağlıklı bir çevre için kanalizasyon altyapısını yeniledik, taşkın riskini azaltmak adına yağmur suyu hatları inşa ettik. 40-50 yıldır temizlenmeyen, çöplerle dolmuş dere yataklarını temizledik; atık su arıtma tesislerimizle milyonlarca metreküp atık suyu arıtarak Gediz ve Bakırçay nehirlerine doğaya zarar vermeden deşarj ettik. Arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılması için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Susuz köy kalmayacak, diyerek köylerimizde sondajlar açtık, içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturduk. 2025 yılında da yatırımlarımıza ara vermeden devam edip halkımızla omuz omuza çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, manisa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir'den altyapı sorunlarına çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
23:23 Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
23:04 Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
22:58 CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
22:55 AK Partili Dağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP lideri Özel’e sert tepki: İç savaş istiyor AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 17:10:09. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir'den altyapı sorunlarına çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement