Manisa'nın ilçelerinde şanlı zaferin 109. yılı kutlandı - Son Dakika
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Manisa'nın ilçelerinde şanlı zaferin 109. yılı kutlandı

Manisa\'nın ilçelerinde şanlı zaferin 109. yılı kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde şehitler anıldı. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve dua edilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, Salihli'de Asri ve Karaağaç Mezarlığındaki şehitlikler ziyaret edildi ve Sarıgöl'de anma programı düzenlendi.

18.03.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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Çanakkale Zaferinin 109. yılı Manisa'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlanırken, yapılan şehitlik ziyaretlerinde de şehitler anıldı.

Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde Çanakkale Zaferinin 109. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

Salihli'deki törenler

"Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu'nun şanlı zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Salihli'deki Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey yaptı. Herey, "Bugün Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109.yılı ve Şehitleri anma günüdür. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin birlik ve beraberlik ruhunun en zor anlarda ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir örnektir. Şehitlerimizin bu toprakları vatan yapan azimleri, maneviyatımızın temelini oluşturmuştur. Kısıtlı imkanlarla kazanılan bu büyük gurur ilham kaynağı olmuştur. Maneviyatın maddiyatı yendiği dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuştur. Türk Milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu mücadelenin kazanılmasıyla mümkün olmuştur" diye konuştu. Salihli'de anma programı kapsamında protokol üyeleri tarafından Asri ve Karaağaç Mezarlığındaki şehitlik ziyareti yapılırken, Kur'an-ı Kerim okunurken, dua edildi. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ise Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Alaşehir'deki törenler

Alaşehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları yapıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan törenlerde çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Alaşehir Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlik ziyaret edilirken, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı törenlerde Alaşehir Müftülüğü tarafından mevlid-i şerif okunarak, dualar edildi. Kutlama törenlerine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'deki törenler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni düzenlendi. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Atatürk Kültür Merkezinde Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında Okulun Edebiyat öğretmeni Mustafa Erkin Cerit tarafından 'Kendi cenaze namazını kılanlar' adlı sunum yapıldı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Samet Ateş tarafından hazırlanan 'Çanakkale Geçilmez' adlı tiyatro gösterimi davetlilere ve öğrencilere sunuldu. Törende Çanakkale konulu şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İlçe Müftülüğü tarafından da öğle namazının ardından camilerde Kura'n-ı Kerim okutuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'nın ilçelerinde şanlı zaferin 109. yılı kutlandı - Son Dakika

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