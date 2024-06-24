Manisalı Kayısı Üreticisi: "Bizim Bütün Derdimiz Para Kazanmak Değil, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak" - Son Dakika
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Yerel

Manisalı Kayısı Üreticisi: "Bizim Bütün Derdimiz Para Kazanmak Değil, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak"

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kayısı üreticileri perfect cinsi kayısı ekip kurutma işlemi uygulamaya başladı. Üreticilerden Özay Aydoğan, "Biz kayısı üretimi yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız bu üretimden 3- 5 yıldır para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız için yeni çalışmalar yaparak kayısıda nasıl değişik bir şeyler yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Şu anda yaptığımız iş kayısıyı kurutmak. Bu konuda başarılı olursak hep birlikte para kazanacağız. Bizim bütün derdimiz para kazanmak değil, ülke ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

24.06.2024 17:54
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Manisalı Kayısı Üreticisi: "Bizim Bütün Derdimiz Para Kazanmak Değil, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisalı Kayısı Üreticisi: 'Bizim Bütün Derdimiz Para Kazanmak Değil, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak' - Son Dakika

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