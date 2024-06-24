Manisalı Kayısı Üreticisi: "Bizim Bütün Derdimiz Para Kazanmak Değil, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak"

(MANİSA)- Manisa'nın Salihli ilçesinde kayısı üreticileri perfect cinsi kayısı ekip kurutma işlemi uygulamaya başladı. Üreticilerden Özay Aydoğan, "Biz kayısı üretimi yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız bu üretimden 3- 5 yıldır para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız için yeni çalışmalar yaparak kayısıda nasıl değişik bir şeyler yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Şu anda yaptığımız iş kayısıyı kurutmak. Bu konuda başarılı olursak hep birlikte para kazanacağız. Bizim bütün derdimiz para kazanmak değil, ülke ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

Salihli ilçesinde, 202 kayısı yetiştiricisinin bulunduğu 4 bin 741 dekar arazide kayısı üretimi yapılıyor. Salihli ilçesine bağlı Dombaylı, Akören, Kırdamları ve Adala'da kayısı yetiştiricileri faaliyet gösteriyor. Salihli bölgesinde 500 ton civarında üretim yapıldığı, Ziraat Odası kayıtlarına girdi.

Tarladan toplanan kayısılar, islim odasında kükürt yakılarak doğal bir şekilde kurutuluyor. Ardından 2 ile 5 gün arasında güneşte sergi bezinde kurutuluyor. Kurutulan kayısılar, tekrar islim odasında kapalı hava almayan kısımda kükürt yakılarak kurutma işlemine tabi tutuluyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarımız Ata Özer ve yanımda çiftçilerimiz bulunmakta. Toplanan kayısılar şu anda Akören ve Dombaylı Mahallesi'nde, 2 bin dekar arazide üretiliyor. Malatya'daki gibi islim odasında işlemlerden sonra sergiye konuluyor. Bu kayısılarımız şu anda sergide kurutuluyor ve çekirdekleri çıkartılarak satışa sunulacak. Bu konuda en az Malatya kadar iddialıyız" dedi.

"Çok kaliteli olacak gibi gözüküyor"

Dombaylı Mahalle Muhtarı Atakan Özer, şunları söyledi:

Bölgemizde 2 bin ile 2 bin 500 dönüm arasında kayısı ve çeşitleri var. Perfect cinsi kayısımızı Malatya'daki gibi islim odasında kükürtleyerek bir gün sonra sergiye atıyoruz. Bu kayısının ilk denemelerini yaptık. Çok kaliteli olacak gibi gözüküyor. Bu bir deneme aşaması. Bir gün sonra bunların 'fıtlatma' dediğimiz çekirdek çıkarma işlemini yapacağız. Daha sonra satışa hazır hale gelecek. Bu da çiftçilerimizin bu kayısıyı çok iyi değerlendirmesini sağlayacak. Bütün köylümüz bundan faydalanmış olacak. İlk denemeleri yaptık, inşallah hayırlı olur. Bizler köyümüz adına güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. İyi fiyatlara satarız, köylü de para kazanır."

Dombaylı'dan Sulama Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Güçlü, "Dombaylı mahallesi çiftçisi iyi bir çiftçidir. Şimdiye kadar yaş olarak sattığımız kayısılarımızı artık kurutarak satacağız. İnşallah köyümüz için hayırlı olur" diye diye konuştu.

"Çiftçiyi koruyun yeter"

Mahalle Muhtarı Atakan Özer şunları söyledi:

"Kayısıdan bayağı sıkıntı yaşadık. En fazla da pazarlama konusuydu. Bu sıkıntıların pazarlama ile bitmediğini de biliyoruz. Mazot zamları, gübre ve ilaçlama maliyetleri böyle olunca çiftçi o kadar yakınmaya başladı ki bu işten kurtulmanın peşindeydi. Bir alternatif geliştirelim, ürettiğimiz ürünü elimizde saklama şansı olsun dedik. Bize destek veren hocayla birlikte Ziraat Odası'nın desteği ile bu kurutma işlemini gerçekleştirdik. Başarılı olabildik diyorum. Belki bu şekilde para kazanabiliriz. Yoksa bu işin altından kalkamayacaktık. Bu maliyetlerin altından kalkamayacağız. Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız. Biz bunu istemiyoruz. Bizim işimiz üretmek. Babamızdan dedemizden hep böyle gördük. Toprağın içinde büyüdük. Çocuklarımızın da bu yönde ilerlemesini istiyoruz. Ben çocuğumu bile ziraat mühendisi yetiştirdim. Bu sıkıntılar çocuklarımızı arazilerden uzaklaştırdı. Bu da bizi üzüyor. İnşallah başarılı oluruz. Çiftçiyi koruyun yeter."

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"

Çiftçi Özay Aydoğan ise, "Biz kayısı üretimi yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız bu üretimden 3- 5 yıldır para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız için yeni ARGE çalışmaları yaparak kayısıda nasıl değişik bir şeyler yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Şu anda yaptığımız iş kayısıyı kurutmak. Bu konuda başarılı olursak hep birlikte para kazanacağız. Bizim bütün derdimiz para kazanmak değil, ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bunun için üretmeye devam etmemiz lazım. Üretimi bırakmamamız lazım. Üretmeliyiz, üretmeliyiz, üretmeliyiz. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.