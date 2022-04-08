Marmara'nın kabusu müsilaj geri mi dönüyor? Çekilen görüntüler kaygıları artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara'nın kabusu müsilaj geri mi dönüyor? Çekilen görüntüler kaygıları artırdı

08.04.2022 13:00

Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı. Daha önce de Caddebostan sahilinde denizin çekilmesiyle birlikte müsilaj benzeri bir kirlilik oluşmuştu. Prof. Dr. Mustafa Sarı; havaların ısınmasıyla müsilajın geri dönebileceğini ifade etti.

En büyük çevre felaketlerinden birisi olan müsilaj, geçtiğimiz yıl özellikle Marmara Denizi'ni esir almıştı. Bu yıl da aynı felaketin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü.

DENİZ ÜZERİNDEKİ UZUN İNCİ ÇİZGİLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

''BİZ MÜSİLAJI YÜZEYE ÇIKINCA FARK ETTİK''

Öte yandan birkaç gün müsilajın geri dönebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, tehlikenin geçmediğini belirtmişti. Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj 2021 yılında ülke olarak karşılaştığımız en büyük çevre felaketlerinden biriydi aslında. Müsilaj takiben seller ve orman yangınları da ortaya çıktı ama sanırım bizi en çok müsilaj korkuttu. Müsilaj aslında denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağını teşkil eden hiteplakton dediğimiz bitkisel organizmaların denizdeki kirlilik kaynaklarına azot fosfor gibi yüklere tepki olarak aşırı çoğalması, tabi sıcaklığın uygun olması, deniz şartlarının da durağan olması bununla birleştiğinde aşırı çoğalması sonucunda ürettiği organik yapılı bir sal. Yani sümük gibi, jelimsi yapıda, şeffaf ama kilometrelerce yapı oluşturuyor Marmara Bölgesi içinde. Yüzeyden 30 metre kadar derinliğe kadarki ışıklı bölgede gerçekleşiyor bu. Biz müsilajı yüzeye çıktığı zaman Nisan ayında fark ettik. Aslında müsilaj 2020'nin Kasım ayında vardı ve balıkçılar bundan sürekli şikayet etti. Sonra önlemler alındı Haziran ayının ilk haftasında çalıştaylar yapıldı.

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

''HAVALAR ISINIYOR, YENİDEN MÜSİLAJLA KARŞILAŞILMA İHTİMALİ YÜKSEK''

6 Haziran'da Çevre Bakanımız Marmara Denizi koruma eylem planını açıkladı. Bu plan çok önemli, çok değerli bir üst yönetim belgesidir aslında bizim için. Bu ilanı bizim uygulamamız lazım. Planı uygulamadan sonuçların değişmesini bekleyemeyiz. Müsilaj şu anda çok şükür su konumunda yok, yüzeyde yok. Dipte dip çamuru olarak hala etkisini gösteriyor. Geçen yıla oranla Marmara Denizi 1 buçuk derece daha soğuk, çok şükür ki soğuk. Yoksa çoktan müsilaj ile karşılaşmış olacaktık. Havalar ısınıyor, havalar ısındıkça su ısınacak, diğer tetikleyici faktörler de ortamda var. Atık yükünü halen azaltmadık, Marmara Denizinin orijinal yapısı hala değişmedi, sular ısındığında yeniden müsilaj ile karşılaşmamız çok yüksek. Çok acil olarak bireysel anlamda yapabileceklerimizi devreye sokmamız lazım. Denize yardım etmemiz gerekiyor. Sanayi atıklarına gelince 8 Haziran'da başlatılan denetimlere geri dönmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi
Marmara'nın kabusu müsilaj geri mi dönüyor? Çekilen görüntüler kaygıları artırdı
YORUMLAR
500
Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 3'ü ağır, 4 yaralı Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil yoldan çıktı: 3'ü ağır, 4 yaralı 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

Zeytinburnu, Yenikapı, Marmara, Müsilaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmara'nın kabusu müsilaj geri mi dönüyor? Çekilen görüntüler kaygıları artırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:05:54. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara'nın kabusu müsilaj geri mi dönüyor? Çekilen görüntüler kaygıları artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement