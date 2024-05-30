Marmaris Belediye Başkanı Sinpaş İnşaatının Yasağa Rağmen Devam Etmesine Tepki Gösterdi

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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sinpaş'ın yasağa rağmen inşaatın devam etmesine tepki gösterdi. Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10 Mart 2005 tarihli genelgesine göre, turizm bölgelerinde 15 Mayıs-15 Ekim arasında inşaat yasağı başlamasına rağmen Sinpaş,"belediyeden izin aldıklarını ve sadece peyzaj çalışması yaptıklarını" açıklamıştı.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ve Türkiye Kominist Partisi Marmaris İlçe Sekreteri Korcan Yılmaz, sabah saatlerinde Sinpaş'ın inşaatı denetlemek üzere Aşıklar Tepesi'ne gitti. Açıklamaya ikna olmayan çevre aktivistleri inşaata kaç kişinin girdiğini tespit etmek için servis plakalarını tek tek not aldı. Beytekin ve Yılmaz, yaklaşık 600 ila 1000 kişiyi taşıyan servis girişi tespit etti. Daha sonra zabıtaya arayıp şirketi ihbar ettiler.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fen işleri müdürü, onlarca zabıta topluca inşaat alanına geldi. Belediye başkanı, müdürler önde zabıtalar arkada çevre aktivistleriyle birlikte katlar dolaşıldı. Yetkililer, şirket çalışanlarına inşaatı boşaltmalarını söyledi. Çevre aktivistleri, firmanın yaptığı açıklamanın aksine her yerde yüzlerce personelin inşaatta kesintisiz çalıştığını, belediye başkanının da bunu tespit ettiğini söylediler. Marmaris Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İnşaat yıllar sonra durduruldu"

"Firmanın yaptığı açıklamanın aksine her yerde yüzlerce personelle inşaat kesintisiz devam ediyordu. Belediye başkanı bizzat gözüyle de tespit etti. Beton dökülüyor, demir atılıyor, kaplama yapılıyor, bir inşaatta olabilecek bütün inşaat faaliyet aralıksız sürdürülüyordu. Hepsi kameralarla tespit edildi. Zabıta tarafından herkes boşaltıldı. Personel sayısı o kadar fazlaydı ki başkanla birlikte alanda bir buçuk saat dolaşmamıza rağmen hala alan boşalamamıştı. Belediye başkanı en son çıkışta yetkilileri uyardı 'Bu yaptığınız suç, bir daha bizi buraya getirttirmeyin. İnşaatı derhal durdurun ve boşaltın' diyerek alandan ayrıldı. Bu ultimatomdan sonra alanda Fen İşleri Müdürü, zabıta müdürünü ve zabıtaları bıraktılar. Marmaris'ten de zabıta desteği istediler. Bugün belediye başkanının bizzat katılımıyla gerçekleşen belediye baskını sayesinde inşaat yıllar sonra durduruldu. Sayın Acar Ünlü'ye görevini layığıyla yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Kent doğasını korumaya ve Sinpaş'ı takip etmeye devam edeceğiz."

"İnşaat duracak"

Yaşanan gelişmelerin ardından Marmaris Belediyesi'nin basın bülteninde de şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat yasağına rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına baskın denetimde bulundu. Zabıta ekipleriyle birlikte inşaata giden Başkan Ünlü, inşaatın tüm alanlarında incelemeler yaptı. İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını veren Başkan Ünlü, zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, 'Şu an itibariyle inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır' diye konuştu."