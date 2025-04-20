Marmaris'te 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Marmaris'te 23 Nisan Coşkusu

Marmaris\'te 23 Nisan Coşkusu

Salih Yazgan, 105 Sokak'ı 23 Nisan için bayram yerine dönüştürdü, etkinlikler düzenlendi.

20.04.2025 21:19
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Muğla'nın Marmaris ilçesinin 23 Nisan Ulusal Egenemlik ve Çocuk Bayramı'nın simgesi haline gelen 105 Sokak, bir yıl aradan sonra yine 70 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan tarafından bayram öncesi çocuklar için bayram yerine dönüştürüldü.

Marmaris'te '23 Nisan Dede' ve 'bayrak dede' lakaplarıyla da anılan emekli terzi Salih Yazgan, 2014 ile 2023 arasında her yıl yaptığı gibi yine sokağı ve yakın civarını büyüklü küçüklü binlerce Türk bayrağı, onlarca Atatürk posteri ve 23 Nisan konulu afişlerle donatarak bölgeyi adeta kırmızı-beyaza boyadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 105. Sokağı 11. kez gurur tablosuna dönüştüren Salih Yazgan'a bu sene de gönüllü sanatçılar, Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, dansçılar ve Türkiye'nin en ünlü illüzyonisti Kemal Özveriç'in gösterileriyle eşlik edecek. 23 Nisan günü resmi kutlamaların ardından tüm Marmaris çocuklarının adeta koşarak geldiği sokakta renkli etkinlikler ve sürprizler de yer alacak.

Sokak 23 Nisan Sokağı olarak anılıyor

Emekli maaşlarından her ay artırarak ve mahallesinin kendi evlerine astığı bayraklarla 105. Sokağı günler öncesinden bayram yerine çeviren 70 yaşındaki Salih Yazgan, "23 Nisan'ı hep birlikte kutlamak, çocuklarımızla birlikte bu sokağı bayram yerine dönüştürmek benim için çok kıymetli" dedi.

Salih Yazgan, 23 Nisan'a olan bağlılığını vurgulayarak "23 Nisan'ı artık biliyorsunuz. 11 yıldır burada ne yapılabileceğini, ne yapılacağını çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Artık onlarla hep beraber burada 23 Nisan Sokağı olarak devam ediyoruz. Çocuklarımız burada büyüdü, Aydın'dan, İzmir'den, Manisa'dan, hatta Almanya'dan arayanlar oldu. 'Biz gelemiyoruz, büyüdük, üniversitedeyiz. Devam ediyor musunuz' diye sordular. Evet, bu geleneği devam ettiriyoruz, 23 Nisanları unutmasınlar. Dünyada en büyük bağış bence Mustafa Kemal Atatürk'ten bize gelmiştir" diye konuşarak tüm Marmaris'i 23 Nisan günü 105 sokağa davet etti.

"Bu etkinlik için gönüllü koşa koşa geliyorum"

Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen de Salih Yazgan'a olan desteğini ve etkinliğe olan gönüllü katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada yapılan bütün hazırlıkların emeği Salih abinin ve biz sadece ona destek oluyoruz. Ben birkaç yıldır geliyorum buraya ve sanırım gönüllü olarak koşa koşa geldiğim tek etkinlik bu. İnanılmaz bir emek var burada. Ben de çocuklara inşallah dans ettirip evlendireceğim ama ben sadece onların eğlence kısmındayım, asıl yıldızlarımız çocuklar " şeklinde konuştu.

"Çocukları eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum"

İllüzyonist Kemal Özveriç de her yıl gönüllü olarak katıldığı bu etkinlikte çocukları eğlendirmek için elinden geleni yaptığını belirterek, "Aşağı yukarı on yıldır her sene buradayım. Her seferinde çocukları eğlendirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sene de yine aynı heyecanla onların karşısında olacağım" dedi.

"Herkesi 105. Sokak'a bekliyoruz"

105 sokaktaki hazırlıkları için sokağa gelen bir çocuk, "23 Nisan için bize burayı hazırlayanlara çok teşekkür ederim. Herkes 23 Nisan'da buraya gelsin" diyerek çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yabancı turistlerin de vatandaşlar gibi gördüklerinde hayranlığını gizleyemediği, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği 105 Sokak'taki kutlamalar, 23 Nisan'da saat 16.00'da başlayacak. Kutlamalar çerçevesinde Bozburun, Söğüt ve Selimiye köylerinden gelecek çocuklardan oluşan bando takımı ile Türk Chopper Marmaris Motosiklet Kulübü üyeleri de etkinliğe renk katacak. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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