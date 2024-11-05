Mavi Balina-2024 Tatbikatı Başladı

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı", 11 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki en büyük "denizaltısavar savaşı" tatbikatı olarak görülen tatbikat kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda basın mensuplarına brifing verildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik'ten unsurlar, Türkiye, Kanada, İspanya ve Yunanistan ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ABD ve Pakistan, gözlemci olarak 11 farklı ülke personeli, Türkiye'de milli savunma sanayi temsilcileri ve alan uzmanı akademisyenler katılım sağlıyor.

Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2024 Davet Tatbikatı' kapsamında basın mensuplarına brifing verdi. Brifinge, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Lojistik Destek Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski katıldı.

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı'nın iki yılda bir Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen denizaltı savunma harbi davet tatbikatı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı, 04-15 Kasım 2024 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecektir. Program yönetimi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı, Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilecek; Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı ve Güney Görev Grup Komutanlığı tarafından icra edilecektir. Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri'nden 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 1 denizde ikmal ve muharebe destek gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 2 kurtarma gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 7 denizaltı savunma harbi helikopteri, Türk Hava Kuvvetleri'nden 10 F-16 uçağı iştirak edecektir. Ayrıca tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den 4 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi katılım sağlayacaktır. Tatbikata misafir kuvvet kapsamında ABD ve Pakistan'dan birer deniz karakol uçağı iştirak edecektir. 17 dost ve müttefik ülke unsurlarına ilaveten NATO'nun da iştirakiyle tatbikatta toplamda 42 unsur katılacaktır. Bu geniş katılım, karşılıklı iş birliğinin güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Tatbikatın amacı; katılan birlik ve komutanlıkların denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerçek harekat ve görevlere yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmek ve müşterek harekat icra edebilme kabiliyetlerini arttıracak usulleri denemektir.

Tatbikat toplam 5 safhadan oluşmaktadır. Safha-1 ve Safha-2 kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, Safha-3 ve Safha-4 deniz eğitimlerini, Safha-5 tatbikat sonu değerlendirmesini ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini içerecektir. Tatbikatın birinci safhasında, tatbikata katılacak unsurlar Aksaz Deniz Üssü ile Dalaman Deniz Hava Üssü'nde toplanmıştır. İkinci safhada ise Aksaz Deniz Üssü'nde; seyir öncesi toplantısı, basın bilgilendirme brifingi ve TCG Piri Reis'in tanıtılması faaliyetleri icra edilecektir. Tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhalarında, temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edilecektir. Denizaltı savunma harbi, hava, suüstü ve denizaltılar tarafından icra edilen, bilgi ve istihbarat paylaşımına dayalı bir sualtı harekatıdır. Denizaltı savunma harbi, düşmanın denizaltılarını etkili bir şekilde kullanmasını engellemek amacıyla yapılmaktadır. Sınıflandırma, teşhis ve izleme safhalarından oluşan denizaltı savunma harbinde, dost olmayan denizaltıya karşı gelişmiş sualtı sensör ve silahları kullanılmaktadır. Tatbikatın beşinci safhasında; Seçkin Gözlemci Günü (SGG) faaliyetleri kapsamında 14 Kasım 2024 tarihinde Aksaz Deniz Üssü'nde tatbikat katılımcılarının iştirakiyle; tatbikat sonu değerlendirme toplantısı, basın brifingi, savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ve 'Gelişen Teknolojinin Sualtı Harbine Etkisi' temalı akademik panel icra edilecektir."

Brifingin ardından katılımcılara TCG Piri Reis denizaltısı tanıtıldı.

Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve uluslararası askeri tatbikat olan 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' yılda bir kez davet ile düzenleniyor ve Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak görülüyor.

Ana merkezi Aksaz Deniz Üssü olan tatbikat Türk Deniz Kuvvetleri Harp Filosu Komutanlığı tarafından yönetiliyor. Uygulama, katılan ülkelerin birimleri ve personeli için yüzey ve denizaltı harekatında gerçekçi bir harekat eğitimi vermek ve aynı zamanda dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği geliştirmek amacı güdüyor.