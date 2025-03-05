Mavi Yaka Olmadan İnovasyon Mümkün mü? Paneli Ankara\'da Düzenlendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Mavi Yaka Olmadan İnovasyon Mümkün mü? Usta-Çırak İlişkisi" başlıklı panel, usta çırak ilişkisi ve mesleki eğitimin geleceğine ışık tuttu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Eğitim Çalışma Grubu iş birliğiyle "Mavi Yaka Olmadan İnovasyon Mümkün mü? Usta-Çırak İlişkisi" başlıklı panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde ABB ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları'nın (BELTEK) önemi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, usta-çırak ilişkisinin yeniden tanımlanması, mavi yaka çalışanlarının inovasyon süreçlerinde daha etkin olabilmesi ve toplumsal geleceği de doğrudan ilgilendiren konular ele alındı.

"Üretimde adil fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz"

Panele mesaj gönderen ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Böylesine önemli ve değerli bir çalıştayın sanayicilerimize, eğitimcilerimize, girişimcilerimize, emekçilerimize ve özellikle gençlerimize ilham vermesini temenni ediyorum. Ahilik kültürüyle yoğrulmuş kadim bilgi ve birikimimizi, çağın gereklilikleriyle birleştirerek sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını hep birlikte inşa etmek zorundayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak emekçilerimizin yanında olmaya, mesleki eğitimi desteklemeye ve üretimde adil fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"BELTEK, ABB'nin koordinasyonu ve Gazi Üniversitesi'nin imkanlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir"

"Yaşam Boyu Eğitim" başlığı altında konuşma yapan BELTEK Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aktaş, "1999 yılında başlatılan BELTEK, ABB ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen uzun soluklu bir sosyal sorumluluk ve yaşam boyu öğrenme projesidir. Proje, meslek sahibi olmayanları mesleğe adapte etmek ve mevcut meslek sahiplerinin kalitesini artırarak daha etkin olmalarını sağlamak amacını taşır. Ayrıca teknolojinin hızlı gelişimini takip etmek ve bu alanlarda eğitimler vermek için kurslar düzenlenmektedir. Kursiyerlerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlanmaktadır. BELTEK, ABB'nin koordinasyonu ve Gazi Üniversitesi'nin imkanlarıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Kurslar iki aylık ve üç aylık olarak planlanmakta, devam zorunluluğu vardır. Şu an 163 farklı kurs bulunmaktadır. Kurslardaki amacımız, nitelikli insan gücünü artırmak ve örgün eğitim alamamış kişilerin yetkinliklerini BELTEK kurslarıyla geliştirmektir. Amacımız, kursiyerlerimizin hem Ankara'mıza hem de Türkiye'mize katma değer sağlaması; öncelikle kendi hayatlarına, sonra topluma katkı sağlamalarıdır" diye konuştu.

"Buradan çıkacak sonuçları bir mutabakat metni olarak ABB'ye sunacağız"

"Yitik kaybedildiği yerde bulunur" diyen AKK Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Cemil Karagöz, "Eğitimcileri bir araya getirdiğimizde tartışacağımız konulardan biri de mesleki eğitimdir. İstihdam sorununun çözümünde önemli olduğunu vurgularız ve bu konuda uzlaşırız. Ancak 'Çocuklarımızı ne zaman mesleki eğitime yönlendirmeliyiz?' sorusu geldiğinde görüş ayrılıkları başlar. Eğitimle ilgili konulara yaklaşırken basit bir yöntem izleyebiliriz. Bizim kadim kültürümüzde Ahilik geleneğinden günümüze kadar gelen zanaat öğrenme alışkanlığımız vardı; ancak son 20-25 yılda bunu hızla kaybettik. Acaba kaybettiğimiz bu yitiği, geçmişimize, dünyaya ve teknolojik gelişmelere bakarak inovatif bir şekilde harmanlayabilir miyiz? İşte temel sorunumuz budur. Bu konuları tartışacağız ve sonuçları bir mutabakat metni olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Eğitim bir bütün olarak düşünülmeli"

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mete Özbaş, "Zanaattan Dijital Çağa: Mavi Yaka" başlıklı konuşmasında, "Ahilik'te esas olan, çalışacak bir yiğidin bulunmasıdır. Ondan sonra çırak olacak, yetişecek, kalfa olacak, sonra da usta olacak ve o kültürü kendisi devam ettirecektir. Eğitim bir bütün olarak düşünülmeli. Sosyalleşmeyi de sağlayacaksınız, kültürel düzeyi de artıracaksınız. Buna mecbursunuz" dedi.

Son olarak AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Basri Işıkser "Mavi Yaka", AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ayşe Sucu "Ahilik Kültürü", AKK Çalışma Grubu Üyesi Emine Fidan "Ev Hanımlığından Üretime", Nesibe Aydın Eğitim Kurulu Başkanı Mirkan Aydın "Eğitim ve İnovasyon", Mesleki Eğitim Yöneticisi Barış Bektaş "Mesleki Teknik Eğitiminde İş Birliği Protokolleri", Eğitimci Yazar Burcu Haboğlu Baba "Eğitimde İnovatif Düşünce için Üst Düzey Düşünme Becerileri", Teknik Öğretmen ve Başkent Mesleki Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Kocaman "Türkiye'de ve Dünyada Çıraklık Eğitimi", Dr. Ufuk Taşçı "Eğitim ve Sanayi İş Birliği", Ali Oğuz "Mavi Yakanın İnovasyondaki Gücü", Dr. Mehmet Ada "Dijital Dönüşüm ve İş Gücü Geleceği" ve Giovanni Crisone "Yeni Nesil Etkinlikler" üzerine konuşma yaptı. - ANKARA