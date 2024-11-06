Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Gazze ve İklim Değişikliği Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Gazze ve İklim Değişikliği Açıklamaları

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu\'ndan Gazze ve İklim Değişikliği Açıklamaları

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'deki ARLEM toplantısında Gazze'deki insani felaket, Ukrayna Savaşı ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekti. Su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaptı ve bu meselelerde diyalog ve barış çağrısında bulundu.

06.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenen Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Gazze konusu, Ukrayna Savaşı, İspanya'da meydana gelen sel felaketi, içme ve kullanma suyu kaynakları sıkıntısı, iklim değişikliği ve ülkemiz için önemli meselelerden biri olan Akdeniz konusu ve daha pek çok konuda görüşmenin sağlandığı toplantıda, ülkemizi temsilen yer alan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

"son zamanlarda İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya halkına en derin taziyelerimizi sunmak istiyorum. Ayrıca, Ukrayna ve Gazze'de yaşananlar için de derin üzüntü duyuyoruz. Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce barış sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Gazze'nin sadece 100 km uzağında olduğumuzu vurgulamak istiyorum; burada, İsrail askerleri tarafından 44 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu masum sivillerin öldürülmesinden dolayı İsrail'i kınıyorum. Orada masum insanların öldürülmesini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maalesef şu anda sadece Gazze ve bölgedeki insani felaketlerden bahsetmiyoruz, aynı zamanda çevresel felaketlerden de bahsediyoruz. Su dayanıklılığı ve çevresel sorunlarla ilgili rapor hakkında konuşmaya açığız. Su hayattır ve şu anda en önemli konu haline gelmektedir. Ülkemiz ve çevresindeki ülkeler, dünyanın en su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, bölgede su kaynaklarını korumalıyız. Diğer yandan, Gazze'nin, İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir içme suyu sıkıntısı yaşadığını belirtmek isterim. İsrail, şehrin su kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını tahrip etmiştir. Ayrıca, temiz içme suyu erişiminin olmaması nedeniyle Filistinliler arasında salgın hastalıkların yayılması, insani bir felakete yol açacaktır. İsrail, bölgede ana su kaynakları üzerinde kontrole sahiptir. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının durumu ve korunması için alınması gereken önlemler hakkında bir rapor hazırlamak üzere birkaç üye atanmasını öneriyorum. Biz diyalogu ve barışı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu nedenle, bölgede acilen barış sağlamak için çok çalışmalıyız. Ayrıca, barış sağlandıktan sonra Ukrayna, Gazze, Lübnan ve diğer bölgelerdeki yerel otoritelere ve belediyelere yardımcı olmak için gerekli hazırlıkları yapmalıyız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Palancıoğlu, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Politika, Ukrayna, Çevre, Yerel, Dünya, Ürdün, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Gazze ve İklim Değişikliği Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
15:20 Fahriye Evcen’in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam ’Yaprak Dökümü’ndeki ’Necla’ olmuşsun Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun
15:11 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
15:02 Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı Damadın önce elini sıktı, sonrasında yumrukladı Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı! Damadın önce elini sıktı, sonrasında yumrukladı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 11:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Gazze ve İklim Değişikliği Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.