Memleket Partisi'nden Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilk belediye başkanı seçildi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Memleket Partisi'nin yurt genelinde ilk ve tek belediye başkanı olan Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu, mazbatasını aldı. Eroğlu, "Biz bundan sonra da beş yıl boyunca aynı şekilde Bahadın halkının hizmetinde olacağız. Bize oy versin vermesin herkesin başkanı olmak için çıktığımız bu yolda gerçekten herkesin başkanı olacağız" dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Memleket Partisi adayı Sami Eroğlu 674 oy alarak, belediye başkanı seçildi. DSP'den Yurtseven Bozdemir 464, CHP'den Meral Çıtak ise 413 oy aldı. Memleket Partisi'nin yurt genelinde ilk ve tek belediye başkanı olan Sami Eroğlu, Sorgun İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

"HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ"

Eroğlu, belediye hizmet binası önünde rozetini çıkararak herkese eşit hizmet sözü verdi. Eroğlu, yaptığı konuşma da ise şunları söyledi:

"1 Nisan'da hepimiz eşiz, dostuz, akrabayız, arkadaşız ve komşuyuz, yüz yüze bakacağız dedik ve biz Bahadın halkının huzurundayız. Herkesin yüzüne bakabilecek, hem cesaretimiz var hem de iyiliğimiz var. Hoşgörümüz var, dayanışma kültürünü yaşatan bir anlayışımız var. Biz bundan sonra da beş yıl boyunca aynı şekilde Bahadın halkının hizmetinde olacağız. Bize oy versin vermesin herkesin başkanı olmak için çıktığımız bu yolda gerçekten herkesin başkanı olacağız. Herkese eşit ve adil hizmet geçirebilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi huzurlarınızda Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'nin bana taktığı bu rozeti çıkarmak istiyorum. Parti bizim için bir araçtı, seçime girebilmenin bir ismiydi. Biz sağ olsunlar Memleket Partisi'yle girdik bu seçimleri kazandık. Biz artık bu kapıdan partisiz gireceğiz. Bahadın'ın belediye olarak gireceğiz. Arkadaşlarımla birlikte hizmetimizi de bu anlayışla yapacağız."

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ YOZGAT TOPRAKLARI KIRMIZIYA DÖNSÜN"

Başkan Eroğlu, Yozgat'ta sosyal demokrat partilerin başkan çıkaramamasına üzüldüğünü vurgulayarak, "Biz ilkleri ve tekleri yaşamaya alışkın bir kasabayız, Bahadır olarak. 1968 yılında da Türkiye İşçi Partisi'nden belediye başkanı olmuştu. Şimdi de Memleket Partisi'nden ilk ve tek belediye başkanı oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum; Yozgat topraklarında da sosyal demokrasiyi iktidara taşıyan, belediyeye taşıyan tek belediyeyiz. Gönül isterdi ki Yozgat toprakları da kırmızıya dönsün. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Beş yıl sonrası için de Bahadın değil yalnızca, Çayıralan da, Çandır da, Yerköy de kırmızıya boyanacak" dedi.

İLKOKUL ÖĞRETMENİ YALNIZ BIRAKMADI

Eroğlu'nu yalnız bırakmayan ilkokul öğretmeni Türkan Akpınar, "Bahadın'da 10 yıl hizmet verdim. Vallahi çok mutluyum. Bu mutluluğumu 3-4 gündür yaşıyorum. Samiciğime, yavruma başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Bize bu mutluluğu yaşattı. Onun başarılı olacağına inanıyorum, hiç kuşkum yok. Hatalı bir davranışı olursa kadınlarla ilk önce karşısına ben çıkacağım" diye konuştu.

Eroğlu da öğretmenine, "Çocuklara en çok faydası olan, en çok etkisi olan ilkokul öğretmenidir. Ben de bir öğretmenim. Aday olmak için öğretmenlik mesleğimden istifa ettim. Sevgili öğretmenim de beni bugünlere getirdi. Eğer ben bugün başarılı bir insansam katkısı büyüktür" diye karşılık verdi.