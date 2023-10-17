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Menderes Belediyesi, üyesi şiddet iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti - Son Dakika

Menderes Belediyesi, üyesi şiddet iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:51

Menderes Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Yüzyüzeyken Konuşuruz konserini grubun üyesi Can Tunaboylu hakkındaki kadına şiddet iddiasından dolayı iptal etti.

28 Ekim günü Menderes Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri grup üyelerinden gitarist Can Tunaboylu'nun eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiası ve olayın kamuoyuna yansımasının ardından iptal edildi.

ECE SEÇKİN SAHNE ALACAK

Yaşanan durum sonrası Menderes Belediyesi tarafından alınan karar neticesinde 28 Ekim günü gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu yerine ilk olarak Ersin şov sahne alacak ardından Ece Seçkin, Mendereslilerle buluşacak. İptal kararın ardından ilçeye asılan konser afişleri de söküldü.

Menderes Belediyesi, O Grubun 29 Ekim Konserini İptal Etti

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim tarihinde, belediyemiz organizasyonunda sahne alacağı öncesinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak basına yansıyan haberlerde, müzik grubunun gitaristinin bir kadına şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmiş, işbu şiddet olayının yargıya intikal ettiği, tarafların bu yönde karşılıklı beyanlarda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Menderes Belediyesi, O Grubun 29 Ekim Konserini İptal Etti

"KADINA ŞİDDET SÖZ KONUSUYKEN DUYARSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 Sayılı Kanun'un yanında olduğumuzu; bu yöndeki mevzuatı desteklediğimizi her aşamada dile getirmiştik. Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz.
Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyor; 28 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00'de gerçekleşmesi planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin iptal edildiğini, yerine Ersin Şov ile sanatçı Ece Seçkin konserinin gerçekleşeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

Menderes Belediyesi, Can Tunaboylu hakkındaki şiddet iddiasından dolayı Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti

NE OLDU?

Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia ederek moraran gözünü ve kırılan kolunun fotoğrafını yayınladı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Menderes Belediyesi, Can Tunaboylu hakkındaki şiddet iddiasından dolayı Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Çelik'in iddiaların ardından sessizliğini bozan gitarist Can Tunaboylu ise olayın yargıya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Değerli dinleyici ve takipçilerim, Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığım' bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum."

Menderes Belediyesi, Can Tunaboylu hakkındaki şiddet iddiasından dolayı Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menderes Belediyesi, üyesi şiddet iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi, üyesi şiddet iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz'un konserini iptal etti - Son Dakika
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