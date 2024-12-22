Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

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Merkezefendi Belediyesi'nin 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, kadın belediye başkanlarının katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Başkan Şeniz Doğan, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek projelerin devam edeceğini vurguladı.

22.12.2024 18:22  Güncelleme: 18:27
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Merkezefendi Belediyesinin 7. Girişimci ve El Emeği Festivaline yoğun ilgi

Başkan Doğan, "Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Kadın Belediye Başkanları Merkezefendi'de buluştu

Başkan Doğan, "Kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz"

DENİZLİ - Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 7. kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir noktasından katılım sağlayan kadın belediye başkanları da festivale katılarak hem söyleşi gerçekleştirdi hem de kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret etti. Söyleşide kadınların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 7. kez düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali büyük bir coşku ile devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir noktasından katılım sağlayan kadın belediye başkanları da festivale katılarak hem söyleşi gerçekleştirdi hem de kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret etti. Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, kadın başkanlar tek tek söz alarak kendileri hakkında merak edilenleri cevapladı. Keyifli anların yaşandığı söyleşiye Denizlililer büyük ilgi göstererek salonu doldurdu.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği söyleşiye kadın belediye başkanlarından, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşi de kadın belediye başkanlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yalnız bırakmadı.

"Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Kadın başkanlar ayrıca 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' isimli seminerde Yazar Dilek Cesur'u dinledi. Başkan Doğan, "Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kadın başkanlardan kadın girişimcilere destek

Merkezefendi Belediyesi'nin öncü olduğu ve 7.kez düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne katılan kadın belediye başkanları el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ederek girişimci kadınlara destek oldu. Tüm stantları tek tek gezen başkanlar girişimci kadınların her zaman yanında olduklarını ve onların kendilerine büyük güç olduklarını belirtti.

"Kadınlarımızın gücüne inanıyor ve destekliyoruz"

Kadınların girişimcilik alanındaki başarılarının büyük bir önem taşıdığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz, 7. kez büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Kadın girişimcilerimizin el emekleriyle ortaya koyduğu bu değerli ürünler, sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyalleşmesine de katkıda bulunuyor. Bu festival, sadece bir el emeği pazarı değil, aynı zamanda kadınlarımızın potansiyellerini ortaya koyarak birbirlerinden ilham alacakları bir alan. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkezefendi\'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Coşkuyla Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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