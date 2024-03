Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde mahalleleri ziyaret etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde Karaduvar, Kazanlı, Anadolu ve Adanalıoğlu mahallelerini ziyaret etti. İkinci 5 yıllık dönemde de hizmetlerin hız kesmeden süreceğini kaydeden Başkan Seçer, "Yine sayenizde 1 Nisan sabahı sizler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Seçer, Akdeniz ilçesinde yurttaşlarla buluştu. Akdeniz'in birçok mahallesini ziyaret eden Seçer, gittiği her yerde coşkuyla karşılandı.

İlk olarak Karaduvar Mahallesi'nde otobüsle mahalle halkını selamlayan Seçer, ardından esnaf gezisi yaptı. Karaduvar Mahalle Meydanı'nda yurttaşlara seslenen Başkan Seçer, Karaduvar halkının yıllarca özellikle de hukuki engellerden dolayı hizmette geri kaldığını ve kendileri yönetime gelen kadar da bir imar düzenlemenin bulunmadığını kaydetti. Seçer, şöyle konuştu:

"Burada imar düzenlemesi yoktu. Biz, Akdeniz Bölgesi'nde 1/5000'lik imar çalışmalarını bitirdik. Daha sonra Akdeniz Belediyesi 1/1000'lik planları yapmak üzere çalışmaları başlattı. İmar olmazsa hiçbir şey olmaz. Eğer Karaduvar insanların hafta sonu gelip çocuklarıyla vakit geçirebileceği, yemek yiyebileceği, turistik bir kasaba görünümüne gelsin istiyorsak, imar planlarının bitmesi lazım. Çok süre geçti ama sonuna geldik. 1 Nisan sabahı sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

İmar planlarının tamamlanması ile Karaduvar için öngördükleri tüm hizmetleri çok hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini aktaran Seçer, "Burada zaten Büyükşehir Belediyesinin çok güzel bir alanı var. Buraya çocuklar, kadınlar, yaş almışlar ve gençler için herkese hitap eden bir Sosyal Yaşam Merkezi yapacağız, bunun da müjdesini vereyim. Çalışmaları bitti ve en kısa sürede de başlatacağız. Bir an önce de orayı vatandaşlarımın hizmetine açarız." diye konuştu.

Bölge ile ilgili Prestij Cadde çalışmalarını bitirdiklerini ve gerekli izinleri alıp her şeyi tamamladıkları anlatan Seçer, yeni planlar çerçevesinde hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı. Karaduvar halkının yıllardır şahsını ve partisini desteklediğini söyleyen Seçer, şunları kaydetti:

"Bunu sadece ben değil herkes biliyor. Yine bu seçimlerde teveccühünüzden, ilginizden, sevginizden, saygınızdan bunu görebiliyoruz. Bize yine buradan çok yüksek miktarda destek çıkacak. Buna canı yürekten inanıyoruz. Sizler de bana güvenin ve inanın. 'Vahap Başkan seçimlerden 1 hafta önce Karaduvar'a geldi, bize söz verdi, bizzat Karaduvar'ı kendi meselesi yaptı ve ilgileneceğinin sözünü verdi' diyerek lütfen müsterih olun. Emin olun buraya gelen, 'Buralara bir şey olmuş, bir değişiklik olmuş' diyecek. Bizim yaptığımız iş iyi olur. Gerçekten kaliteli, Mersin'imize ve insanımıza yaraşır hizmetler yaparız."

Karaduvar'ın ardından Kazanlı Mahallesi'nde pazar ziyareti yapan Seçer, pazarda 7'den 70'e herkesin ilgisiyle karşılaştı. Kazanlı'da esnaf da gezen Seçer, mahalleden Kazanlılı kadınların zılgıtları ve alkışlarıyla uğurlandı.

ANADOLU MAHALLESİ'NDE COŞKULU HALK BULUŞMASI

Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yurttaşlarla bir araya gelen Seçer, bölgenin kanalizasyon problemini çözeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Homurlu'nun, Kazanlı'nın ve Toroslar'ın kanalizasyon problemi var. Bu bölgenin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir yatırıma ihtiyacı var. Bunun ihalesini mayısın sonunda yapacağız. Homurlu-Kazanlı-Toroslar bölgesinin kanalizasyonu için 66 kilometre hat döşeyeceğiz. 2025 yılının Haziran ve Temmuz ayında sizlere buranın kanalizasyonunu yapıp evlerinizden sisteme bağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz."

Burada konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Akdeniz'in Mersin'in özeti olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mersin'i var eden, Mersin'in zenginliğini oluşturan tüm kesimler Akdeniz'de buluşmuş. Böylesine derin ve çeşitli bir ilçenin elbette çok derin sorunları ve talepleri de var. 2019 yılında Sayın Vahap Seçer'in Belediye Başkanı seçilmesiyle daha çok ilgi ve alaka gördü. Başkanımız, burada zor olanı gerçekleştirdi. Her yere eşit, adaletli ve ayrımsız hizmetler götürdü ve götürmeye de devam ediyor. Ben inanıyorum ki ikinci 5 yılda sizlerin oylarıyla ve destekleriyle Vahap Seçer Başkanımız tekrardan Başkan seçilerek hizmetlerine devam edecek."

Ziyaretleri kapsamında son olarak Adanalıoğlu'na giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, şunları söyledi:

"Anamur'dan Tarsus'a kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde, hiç kimseyi ayırmadan, 'Bize oy vermiş, vermemiş; bizden, bizden değil; bizim mahalleden, bizim mahalleden değil' ayrımı yapmadan 5 yıldır sizlere hizmet ediyoruz. Bunu aşkla ve severek yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık, 5 yılda her türlü problemleri aştık. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de artık marka bir belediyedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi işini iyi ve kaliteli yapan bir belediyedir. Sizi seven bir Başkanınız var. D-400 Karayolu'ndan denize kadar bütün yollarınız yapıldı ve havaalanı pisti gibi oldu. Artık sahilden de Kazanlı'ya rahat gidiyorsunuz. Yaparsak işin en iyisini yapıyoruz. Sadece bu bölgeye değil Tarsus'a da Anamur'a da Çamlıyayla'ya da Mut'a da her bölgeye yapıyoruz ve her tarafa adaletli hizmet götürüyoruz."

"ÜRETİCİMİZE HER KONUDA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarımsal alanda farklı kategorilerde verdikleri destekleri anlatan Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesinin de en övüneceği çalışmalardan bir tanesi tarım destekleri. Özellikle küçük üreticiler ve üretici kadınlara yardımcı oluyoruz. Bu bölgede seracılık yaygın. Onlara da alet, ekipman, sera naylonu, yapışkan tuzak, sera ipi, sıvı gübre; her konuda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her şey pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı, çiftçi masraflara yetemiyor. Bakanlığın desteği de yetersiz. Belediyelerin bu işe el atması lazım. Biz bu gerçeği 5 yıl önce gördük. Onun için her üretime destek olduk. Biz çalışarak, üreterek kazanacağız. Halk olarak çalışacağız ama devlet de vatandaşına yardımcı olacak. Çiftçiyi kendi haline bırakırsan, çiftçi eve götürecek ekmek bulamaz. Mazot, gübre, tohum ve ürün alımlarında destek yapacaksın ki çiftçi ayakta kalsın. Biz üreticimize, üreten insanımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi devam ettireceğiz. 31 Mart'ta sandığa gireceksiniz, Vahap Başkan'ınıza ve CHP'ye desteğinizi vereceksiniz. Benim Meclis sorunum da var. Beni topal ördeğe çevirmeye çalıştılar. Biz tazı gibi koştuk ama artık ikinci 5 yılda Meclis çoğunluğunu da istiyoruz. Ona göre oyunuzu kullanın. Ona göre daha rahat hizmet edelim. Mersin'i şaha kaldıralım, daha büyük hizmetler verelim."