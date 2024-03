Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadınlarla Buluştu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Evimiz Atölye ve Üretici Kadın Stantları Kadın Buluşması'na katılarak, Mersin'in farklı ilçelerinden kadınlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte, 'Evimiz Atölye ve Üretici Kadın Stantları Kadın Buluşması'na katılarak, Mersin'in farklı ilçelerinden kadınlarla bir araya geldi. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen buluşmada 46 mahalleden yaklaşık 3 bin kadın ve çocuk yer aldı.

Buluşmada Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, Büyükşehir bürokratları ve daire başkanları, muhtarlar ve binlerce kadın ile çocukları yer aldı.

Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in her bölgesinden gelen kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Mersin'de yaşayan her yurttaşı sevip saydıklarını vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"SİZLERİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ İNSAN OLARAK SEVİYORUZ"

"Sizleri yurttaşlarımız, her şeyden önemlisi insan olarak seviyoruz. Hangi bölgeden, yapıdan, kültürden olursak olalım, sizler bizim baş tacımızsınız. Bizi tanımıyordunuz ama bize güvendiniz, inandınız ve destek oldunuz. 5 yıl önce sizleri tanıma ve sizlere hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün binlerce insan buraya geliyor, başkanına, onun ailesine sevgi ve saygı gösteriyorsa, bu durum belediyenin emekçileri sayesinde oluyor. Binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hepinizin yanında oldular. Sorun yaşayan bir kadın varsa onunla buluştular, davet ettiler, oturdular, konuştular. Bir muhtar: 'Bizim sokakta, bir aile var. Belediye olarak bu ailemize yardımcı olun, engelli çocukları var, yoksulluk var, tencere kaynatacakları, ekmekleri, yemekleri yok' diye aradığı zaman gittiler, o ailelere kendi aileleri gibi baktılar."

5 yıllık süre içerisinde sundukları hizmetler ile her daim yurttaşların yanında olduklarını söyleyen Seçer sözlerine, şöyle devam etti:

"'MAMA' DİYE, 'SÜT' DİYE AĞLAYAN BEBEĞİMİZİN SESİNİ DUYDUK"

"Onların kendilerini iyi hissetmelerini sağladık. 'Bize inanın, bize güvenin' dedik. Ama hep icraat yaptık. Çocuklarımızı düşündük, onlara atölyeler kurduk. Kadın atölyesi, çocuk atölyesi, kreşler açtık. 'Mama' diye 'süt' diye ağlayan bebeğimizin sesini duyduk. Onu güldürdük, huzur verdik. Mutfağında dolabı boş olan, tenceresini kaynatamayan anamızın, bacımızın yanında olduk, elimiz dolu dolu gittik. Onun parasıyla, vatandaşın parasıyla ona destek olduk. Bu başkanınız Mersin halkının her zaman yanında, yanı başında oldu. Gecesini gündüzüne kattı. Çünkü ülkesini, vatandaşını, insanını seviyor. Hizmetlerimiz sadece kreş açmak, gıda yardımında bulunmak, farklı destekler yapmak değil. İnsanlar sosyalleşmek ister. Burada olduğu gibi bir arada olmak, oturmak, konuşmak ister. 13 ilçemiz, her taraf birbirinden güzel. Mersin'imizi Çok daha güzel noktalara getireceğiz. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Biz bunu iş olarak da kabul etmiyoruz."

Seçer, Mersin Büyükşehir'in tarımı baş köşeye yazdığını ve özellikle küçük aile işletmeleri ile kadınların üretimine destek verdiğini sözlerine ekledi. Tarım olmazsa yaşamın olmayacağını vurgulayan Seçer, "Büyükşehir bunun bilincinde. İnsanlar doğduğu yerde doysun, köyünde kalsın. Onun için bu projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Köyümüz Atölye Projesi'ne de değinen Seçer, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Köyündeki ürettiğin ürünün değerini alabiliyorsan işlem yap, katma değer sağla en fazla fiyata sat. Ama onu işleyerek yap ve ona katma değer sağla. Gelirin, ekonomin artsın, köyler kalkınsın. Eğitim, çevre daha güzel olsun, kültür, sanat ve zenginlik olsun, insanlar huzurlu, mutluluk içerisinde olsun. Bunu yapma görevi de başta Ankara'dan Türkiye'yi yönetenlerin. Sonra da belediye başkanlarının, yerelden yönetimlerin."

Seçer, yurttaşların, kendi sorunlarına kulak tıkayan siyasilere en iyi cevabı sandıkta vereceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"31 MART'TA HİZMET İTTİFAKI'NIN ADAYI VAHAP SEÇER KAZANACAK"

"5 yıl boyunca başkanınız Vahap Seçer, sizin her sorununuzu kendi sorunu gibi dinlemiş, samimi olarak çözüm aramış, toplumun her kesimine dokunmuşsa, herkese el uzatmış, mahalle, siyasi, etnik ve mezhepsel ayrım yapmadan her sokağa girmiş, herkese adaletli hizmeti götürmüşse ben inanıyorum ve güveniyorum ki 31 Mart'ta Hizmet İttifakı'nın adayı Vahap Seçer kazanacak. Sandık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde şunu diyecek: 'İşte hizmet yaparsan, halkı seversen, halkın derdiyle dertlenirsen sana vatandaşların büyük bir çoğunluğu bırak oyunu, kalbini bile verir, sevgisini verir, saygısını verir'. Sandık bunun cevabını 31 Mart'ta sizlerin, Mersin halkının sayesinde verecek."

Kadının üretemediği, eve kapandığı, sosyalleşmediği ve kendi ayakları üzerinde duramadığı bir toplumun gelişemeyeceğini belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise şunları dile getirdi:

"KADIN ÜRETİRSE TOPLUM ÜRETİR"

"Kadın üretirse toplum üretir. Kadın mutlu olursa toplum mutlu olur. Kadın gelişir ve özgürleşirse toplum da gelişir ve özgürleşir. Bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi çok önemli işlere imza attı ve imza atmaya da devam ediyor. Kadınlar bu kooperatif çalışmaları sayesinde evden çıkıyor, sosyalleşiyor, meslek öğreniyor ve yeni beceriler elde ediyor."

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yapılan projelerin kadınların isteği ve desteği ile çok daha ileri noktalara gittiğini söyleyerek, şunları belirtti:

"Bu projelerin gerçekleşmesi sizlerin isteğiyle oluyor. Kılavuz olunur, destek olunur ama sizlerdeki bu istek olmadıktan sonra bir noktaya varamazsınız. Bunu hepinizde görüyorum. Bu da bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Kadınların kendine özgüveni arttı, sosyalleştiler. Bunu sadece bizim görmemiz değil, bunları kendilerinin dillerinde duymak da ayrı bir mutluluk veriyor ve yeni projeleri yapmanın da alt zeminini güçlendiriyor."

KÖYÜMÜZ ATÖLYE PROJESİ YOLDA

Meral Seçer, Başkan Seçer'den gelen bir Köyümüz Atölye Projesi önerisinin kendilerini çok heyecanlandırdığını paylaşarak, "Mersin'in her alanı gerçekten çok verimli ve kadınlar da çok üretken. Her şeyi anneannelerimizin elindeki lezzetle yapıyorlar. Gelenekseli inovatif olarak; yani raflarda satılacak noktaya getirme noktası da işte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Dairesi ve Kadın Dairesi'nin ortak yapacağı Köyümüz Atölye Projesi ile sizleri buluşturacak" dedi.

Buluşmada, çocuklar için kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Kadınlar da DJ performansı ile eğlenceli bir gün geçirdi. Programda, yemek dışında Büyükşehir'in çorba ve kaynar ikramı da yer aldı. Program, yemeğin ardından müzik eşliğinde kadınların eğlenmesiyle sona erdi.