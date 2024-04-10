Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Halkın düzeni değiştirmek istediğini gösterdik

Yerel seçimlerde halkın düzeni değiştirmek istediğini net bir şekilde gösterdiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının hesabı sandıkta görüldü. Çiftçinin, emeklinin, geçim sorunları, hayat pahalılığı, israf, talan, ötekileştirme her şeyden önemlisi adaletsizlik; adaletsizliğin tavan yaptığı bir ülkede sandıktan böyle bir sonuç çıktı" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazeteci Ruşen Çakır'ın Medyascope'ta yaptığı söyleşi programına konuk oldu. Yayın başında, tüm yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, Ruşen Çakır'dan gelen "Rakamlara bakıyorum, açıkçası Mansur Yavaş 'Yüzde 60'ı aştı' diye haklı bir şekilde çok konuşuldu. Ama siz de yüzde 59.51 oy oranı ile 625 bin oy aldınız. İkinci sıradaki MHP adayı Serdar Soydan'ın oy oranı yüzde 31 ve seçimde neredeyse yarı yarıya fark atmışsınız. Aradaki fark çok bariz. Bunu bekliyor muydunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"HER 3 KİŞİDEN 2'SİNİN BEĞENİSİNİ VE GÜVENİNİ ALMAK SON DERECE ANLAMLI"
"5 yıldır kamuoyunun siyasal bakışını da ölçmeye çalıştık. Son zamanlarda yaptığımız seçim anketlerinde de açıkçası yüzde 55-60 arası bir oy oranı bekliyorduk. Mersin sosyolojisinde, Türkiye'nin özeti olarak tanımladığımız bu kentte yüzde 59 buçuk gibi çok önemli bir oy oranına ulaşıldı. Bu önemli ve incelenmesi gereken bir durumdur. Mersin'in demografisini, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını iyi bilen her gözlemci, bu sonucun anlamlı olduğunu söyler ve bu konuda analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kentte 8 ayrı partiden milletvekilinin olduğu bir kentten bahsediyoruz. Böyle siyasal, heterojen ve toplumsal yapının olduğu bir yerde, her 3 kişiden 2'sinin beğenisini ve güvenini almak son derece anlamlı.
"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNİN SORUNLARININ HESABI SANDIKTA GÖRÜLDÜ"
Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının hesabı sandıkta görüldü. Çiftçinin, emeklinin, geçim sorunları, hayat pahalılığı, israf, talan, ötekileştirme her şeyden önemlisi adaletsizlik; adaletsizliğin tavan yaptığı bir ülkede sandıktan böyle bir sonuç çıktı. Halk seçimlerde, ' Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Aydın ve Eskişehir örneği var. Bakın gayet güzel başkanlık yapıyorlar. Bizim iktidara bir ders vermemiz lazım. Önemli sorunlar var, bir uyarıda bulunmamız lazım. Yeni belediye başkan adaylarını da destekleyelim. Hem iktidara ders verelim hem zaten bir şans vermiştik CHP'ye, mevcut belediye başkanları fevkalade başarılı oldu. Neden bunlar olmasın?' dedi. Asıl her şey şimdi başlıyor."
Yerel seçimlerdeki başarının 2028 seçimleri için "Bu CHP için bir iktidar yürüyüşü mü" sorusu üzerine Seçer, şöyle konuştu:
"2028 YILINDA İKTİDAR KAÇINILMAZ"
"Elbette. Büyük güç elde etmişsiniz, yerel iktidarsınız; moral ve motivasyon pik yapmış, kendinize özgüveniniz artmış, bu muazzam bir şey. Benim rüştüm, söylemlerim, sizin yaptığınız programlar, gazetelerde yer alan bana övgü dolu röportajlar ya da reklamlar değil, halk sandıkta; 'Bu başkanın rüştü budur' dedi. Diğer başkanlar için de öyle. Bu son derece değerlidir. Bunu neden genel iktidara taşımayalım. Vatandaşları 'Neden genel iktidarı vermeyelim ki. Artık ekonomiyi, milli eğitimi, Türkiye'nin dış politikasını onlar yönetsin' deme noktasına getirmek şu anda bizim elimizde ve bunu yapabiliriz. Eğer yeni seçilen belediye başkanları başarılı bir süreç yaşarsa; bizler toplum tarafından kabul görmüş mevcut belediye başkanları bu durumlarımızı tahkim edersek, zenginleştirirsek 2028 yılında iktidar kaçınılmaz olur."
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Halkın düzeni değiştirmek istediğini gösterdik - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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