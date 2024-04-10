Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Halkın düzeni değiştirmek istediğini gösterdik

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Yerel seçimlerde halkın düzeni değiştirmek istediğini net bir şekilde gösterdiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının hesabı sandıkta görüldü. Çiftçinin, emeklinin, geçim sorunları, hayat pahalılığı, israf, talan, ötekileştirme her şeyden önemlisi adaletsizlik; adaletsizliğin tavan yaptığı bir ülkede sandıktan böyle bir sonuç çıktı" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazeteci Ruşen Çakır'ın Medyascope'ta yaptığı söyleşi programına konuk oldu. Yayın başında, tüm yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, Ruşen Çakır'dan gelen "Rakamlara bakıyorum, açıkçası Mansur Yavaş 'Yüzde 60'ı aştı' diye haklı bir şekilde çok konuşuldu. Ama siz de yüzde 59.51 oy oranı ile 625 bin oy aldınız. İkinci sıradaki MHP adayı Serdar Soydan'ın oy oranı yüzde 31 ve seçimde neredeyse yarı yarıya fark atmışsınız. Aradaki fark çok bariz. Bunu bekliyor muydunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"HER 3 KİŞİDEN 2'SİNİN BEĞENİSİNİ VE GÜVENİNİ ALMAK SON DERECE ANLAMLI"

"5 yıldır kamuoyunun siyasal bakışını da ölçmeye çalıştık. Son zamanlarda yaptığımız seçim anketlerinde de açıkçası yüzde 55-60 arası bir oy oranı bekliyorduk. Mersin sosyolojisinde, Türkiye'nin özeti olarak tanımladığımız bu kentte yüzde 59 buçuk gibi çok önemli bir oy oranına ulaşıldı. Bu önemli ve incelenmesi gereken bir durumdur. Mersin'in demografisini, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını iyi bilen her gözlemci, bu sonucun anlamlı olduğunu söyler ve bu konuda analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kentte 8 ayrı partiden milletvekilinin olduğu bir kentten bahsediyoruz. Böyle siyasal, heterojen ve toplumsal yapının olduğu bir yerde, her 3 kişiden 2'sinin beğenisini ve güvenini almak son derece anlamlı.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNİN SORUNLARININ HESABI SANDIKTA GÖRÜLDÜ"

Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının hesabı sandıkta görüldü. Çiftçinin, emeklinin, geçim sorunları, hayat pahalılığı, israf, talan, ötekileştirme her şeyden önemlisi adaletsizlik; adaletsizliğin tavan yaptığı bir ülkede sandıktan böyle bir sonuç çıktı. Halk seçimlerde, ' Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Aydın ve Eskişehir örneği var. Bakın gayet güzel başkanlık yapıyorlar. Bizim iktidara bir ders vermemiz lazım. Önemli sorunlar var, bir uyarıda bulunmamız lazım. Yeni belediye başkan adaylarını da destekleyelim. Hem iktidara ders verelim hem zaten bir şans vermiştik CHP'ye, mevcut belediye başkanları fevkalade başarılı oldu. Neden bunlar olmasın?' dedi. Asıl her şey şimdi başlıyor."

Yerel seçimlerdeki başarının 2028 seçimleri için "Bu CHP için bir iktidar yürüyüşü mü" sorusu üzerine Seçer, şöyle konuştu:

"2028 YILINDA İKTİDAR KAÇINILMAZ"

"Elbette. Büyük güç elde etmişsiniz, yerel iktidarsınız; moral ve motivasyon pik yapmış, kendinize özgüveniniz artmış, bu muazzam bir şey. Benim rüştüm, söylemlerim, sizin yaptığınız programlar, gazetelerde yer alan bana övgü dolu röportajlar ya da reklamlar değil, halk sandıkta; 'Bu başkanın rüştü budur' dedi. Diğer başkanlar için de öyle. Bu son derece değerlidir. Bunu neden genel iktidara taşımayalım. Vatandaşları 'Neden genel iktidarı vermeyelim ki. Artık ekonomiyi, milli eğitimi, Türkiye'nin dış politikasını onlar yönetsin' deme noktasına getirmek şu anda bizim elimizde ve bunu yapabiliriz. Eğer yeni seçilen belediye başkanları başarılı bir süreç yaşarsa; bizler toplum tarafından kabul görmüş mevcut belediye başkanları bu durumlarımızı tahkim edersek, zenginleştirirsek 2028 yılında iktidar kaçınılmaz olur."