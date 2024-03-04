UNDP Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimi Güçlendirme Projesi kapsamında çalıştay düzenlendi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) uyguladığı 'Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı projede, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
UNDP tarafından uygulanan, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurum olarak çalıştayda yer aldı.
Çalıştaya; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ilgili daire başkanları ile şube müdürleri, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.
Çalıştayda bugüne kadar yapılan saha incelemeleri, odak görüşmeleri, çevrimiçi toplantılar ve çevrimiçi görüşmelerde elde edilen tüm veriler, katılım sağlayanlarla paylaşıldı.
'MEVCUT DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU' HAZIRLANDI
Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlayan projede sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Sivil Katılım Projesi'nin 1. Bileşeni kapsamında Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Trabzon'dan oluşan 7 pilot ilde masa başı incelemeleri, çevrimiçi anket uygulamaları ve illerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi ve sivil katılıma dair algı düzeyi, mevcut boşluklar ve fırsatlar, katılım mekanizmaları ve gönüllülük yapıları ayrıntılı incelendi. Çalışmalar sonucunda taslak 'Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu' hazırlandı.
TÜM VERİLER, KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI
Çalıştayda bugüne kadar yapılan saha incelemeleri, odak görüşmeleri, çevrimiçi toplantılar ve çevrimiçi görüşmelerde elde edilen tüm veriler, katılım sağlayanlarla paylaşıldı. Mersin'de göç-mülteci sorunu, girişimcilik-yerelde kalkınma ve afet-afet sonrası kalkınma olmak üzere 3 ana tema çalışılacak. 2 yıl sürecek çalışmanın gerçekleştirilen ilk etabında elde edilecek eylem planları, oluşturulacak stratejilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarla sürecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, yerel yönetimler olarak Sivil Katılımın Görev Gücü Projesi'nin bir parçası olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Sivil Katılımın Görev Gücü projesinin temel amacı; kentte tüm karar alma mekanizma süreçlerinde sivil katılımın etkinliğinin artırılmasıdır. İletişimler kurularak bu amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından beri Mersin'de sivil inisiyatifler karar alma mekanizmalarında ciddi görevler üstleniyor. Mersin'e Değer Katanlar ve Tarsus'a Değer Katanlar (TADEKA) kurullarımız; toplam 20 alt kuruldan oluşuyor. Bu kurullarımız kültür, sanat ve bilim disiplinlerinden oluşuyor. Kurul üyelerimiz yine Mersin'e değer katmış, Mersin'de ciddi çalışmalar yapmış sanatçı ve akademisyenlerden oluşuyor. Biz bu üyelerimizin ve kurullarımızın önerilerini, düzenli olarak yaptığımız toplantılarla alıyoruz. Bu önerileri projelendiriyor ve belli bir takvimde de hayata geçiriyoruz."
Büyükşehir Belediyesi'nin karar alma süreçlerinde STK'lar ile iş birliği içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Akça, şunları kaydetti:
"Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz Tarsus Festivali, TADEKA kurulunun önerisiyle oldu. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz 2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali ise Edebiyat Kurulu'nun önerisi ile hayata geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sivil Katılımın Görev Gücü projesinde; bu sivil inisiyatifleri kurumsal yapıda konumlandırarak ve tüm karar alma mekanizmalarında, kültür-sanat politikalarımızda ve karar alma politikalarını da uygulatarak, zaten bu inisiyatifleri hayata geçiriyor ve uyguluyor. Bu projenin genel amacı da bu yönde."
Toplumsal değer yaratmanın çok kıymetli olduğunu ve bu bağlamda da etkin çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu da sivil katılımın önemine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:
"ULUSLARARASI MECRADA 'SİVİL KATILIM NEDİR' FARKINDALIĞINI OLUŞTURDUK"
"Bu da benim için şehrime, ülkeme, dünyaya bir şekilde dokunuş demektir. O nedenle de çok önemsiyorum. Sivil katılım görev gücü, çok samimi bir arenada gerçekten de üst düzey çalışmalarla başladı. Hem saha deneyimiyle, hem de her şehrin kendi içinde yaptığı anketlerle, yani bilimsel bir şekilde başladı. Alanın dışında da, yani uluslararası mecrada da 'Sivil katılım nedir' farkındalığını oluşturduk. Biz de bütün bu yansımaları şehre etkin bir şekilde yansıtıyoruz. Böyle bir görev gücünün parçası olmaktan ve bunu görünür kılmaktan da mutluluk duyuyorum."
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