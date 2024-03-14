Vahap Seçer, Tarsus\'ta İçme Suyu Hattı ve Çocuk Gelişim Merkezi Açılışına Katıldı

2 değerli çalışmayı Tarsusluların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Seçer, 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nin Tarsus Atatürk Mahallesi'ne çok yakıştığını söyledi.

8 bin 80 metrekare kullanım alanı olan merkezde 100 çocuğun eğitim alabileceğini aktaran Seçer, "Merkezin içerisinde yemekhanesinden çamaşırhanesine, tören alanından spor, tarım ve hayvancılık uygulama alanına kadar her ünite var. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Çocukların, erken yaşta tarım ve üretim bilincini öğrenebilmeleri için tarım uygulama alanının oldukça önemli olduğunu söyleyen Seçer, MESKİ'nin de çocuklara su bilincini aşılamak için bir su müzesi planladığını duyurdu.

"13 İLÇEMİZDE HER YERE ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ AÇACAĞIZ"

13 ilçede çocuk gelişim merkezi açacaklarını duyuran Seçer, "Anamur'da da Mut'ta da her bölgede yaparız. İkinci dönemimizde buna bolca vaktimiz olacak" diye konuştu. Merkezlerde, çocukların güvenle eğitim gördüğünü vurgulayan Seçer, "Çocuklarınızı güvenle bu merkezlere gönderin. Vahap amcalarının şefkatli kollarına, onun kalbine teslim edin. Öğretmenlerimizin hepsi birbirinden iyi yetişmiş, çocuklarımıza aşkla hizmet ediyorlar" diye konuştu.

"TARSUS'TAKİ KIRSAL MAHALLELERİN TAMAMINA BARAJ SUYU VERME İMKaNIMIZ OLACAK"

Açılışını gerçekleştirdikleri 'Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi, Şebeke Hattı' hakkında da konuşan Seçer, hattın 10 bin 265 nüfuslu toplam 14 mahalleye hizmet edeceğini duyurdu. Yatırımların ihtiyaca göre ve ferasetle yapılması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Biz burayı yapmasaydık havalimanına su veremezdik. Kaynağımız Kargılı, orada bizim yeraltı kuyularımız var" dedi. Mersin merkezin yüzde 85'inin su ihtiyacını Tarsus Berdan Havzası'ndan karşıladıklarını belirten Seçer, Pamukluk Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin çalışmalarına başladıklarını ve tamamlanınca Tarsus'taki kırsal mahallelerin tamamına baraj suyu verme imkanları olacağını kaydetti.

"İKİNCİ 5 YILIMIZDA TARSUS'TAN ANAMUR'A KADAR HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Mersin halkı için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizlere verdiğiniz güvenin, desteğin karşılığı sizlere hizmet etmek. Gecemizi gündüzümüze katarak, sizlerin emanetini koruyarak, imkanları en akıllı şekilde kullanarak hizmet etme zorunluluğuna ve sorumluluğuna sahibiz. İkinci 5 yılımızda Tarsus'tan Anamur'a kadar hizmetlerimiz devam edecek."

BOLTAÇ: "ARTIK TARSUS EMİN ELLERDE, MERSİN ZATEN EMİN ELLERDEYDİ"

Başkan Seçer ile Tarsus'u hak ettiği yere getireceklerini kaydeden CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, şöyle konuştu:

"Başkanım geldi kimseyi ayırmadı, herkese kucak açtı ve Tarsus'a hak ettiği hizmetleri bütün ekip arkadaşlarıyla bir bir yerine getirdi. Başkanımın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır."

Seçer'in yıllar önce Tarsus'u gezdiğinde boş araziyi görüp 'Böyle geniş bir yer çocuklarımızın gelişimi için bir gelişim merkezi olmalıdır' dediğini hatırlatan Boltaç, "Her zaman olduğu gibi geldi ve buraya hizmetini yaptı. Başkanımız, kimsesizlerin kimsesi mazlumların sesi oldu, CHP'nin de önde gelen neferlerinden biri oldu. Çok çalışacağım, adil çalışacağım, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bu da benim size sözüm olsun. Artık Tarsus emin ellerde, Mersin zaten emin ellerdeydi" dedi.

TOPLAM 14 MAHALLE İLE ÇUKUROVA HAVALİMANI'NA SAĞLIKLI İÇME SUYU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından açılışı yapılan 'Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi, Şebeke Hattı'nda içme suyu hattı 58 bin 25 metre ve içme suyu abone bağlantısı hattı da 3 bin metre uzunluğundan oluşuyor. Bu sayede; Kargılı, Karsavran, Verimli, Çiçekli, Simithacılı, Çağbaşı, Karaçerçili, Egemen (Çayboyu), Alifakı, Baharlı, Ballıca, Yüksek, Kelahmet, Reşadiye (Heleke) mahalleleri olmak üzere 10 bin 265 nüfuslu toplam 14 mahalle ile Çukurova Havalimanı'na sağlıklı içme suyu iletimi sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR, ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan '100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi' de yerleşke olarak 8 bin 80 metrekare toplam alana sahip ve çocuk gelişim merkez alanı tek katlı 911 metrekare çelik konstrüksiyondan oluşuyor. Merkezde, 160 metrekare tören alanı ile toplam 310 metrekare alanda da spor alanı, tarım uygulama ve hayvancılık uygulama alanları ile 1 adet de çocuk parkı aktivite alanı bulunuyor.

BAŞKAN SEÇER 100. YIL ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ'Nİ İNCELEDİ

Başkan Seçer, açılışın ardından çocuk gelişim merkezini gezerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezleri'nin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık'tan merkez hakkında bilgi aldı ve merkezdeki alanları tek tek gezdi.

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, Çocuk Gelişim Merkezi'nin harika bir tesis olduğunu belirterek, "Tarsus'taki 2. çocuk gelişim merkezimiz, toplamda 6 çocuk gelişim merkezimiz oldu. Yine Tömük'te önümüzdeki günlerde açacağız. Onunla beraber 6 çocuk gelişim merkezimiz var. Bir tanesi Gülnar'da bir tanesi de Yenice'de olmak üzere iki tanede Çocuk Atölyemiz var" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA AİT TOPLAM 12 EĞİTİM TESİSİ OLMUŞ OLACAK"

Önümüzdeki günlerde inşaatı devam eden ve yeni temeli atılacak 4 adet de Çocuk Gelişim Merkezi'nin hizmete sunulacağının da bilgisini veren Seçer, "Bir tanesi daha önce temelini attığımız Kurdali Mahallesi'nde, diğeri ise Toroslar Rıfat Uslu Caddesi'nde yapacağımız Çocuk Spor Kompleksi'nde bir Çocuk Gelişim Merkezi'miz olacak. Ayrıca Silifke'de Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini atıyoruz. Orada çocuklarımıza ait bir çocuk gelişim merkezi olacak ve en son olarak da Mezitli Çocuk Köyü'nün temelini atıyoruz. Yine orada çocuk gelişim birimimiz olacak ve böylelikle 2 atölye, 10 çocuk gelişim merkezi olmak üzere çocuklarımıza ait toplam 12 eğitim tesisi olmuş olacak" diye konuştu.

"İKİNCİ 5 YILIMIZDA ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Çocukların gelişimini ve eğitimi çok önemsediklerini dile getiren Seçer, Başkanlığının ikinci 5 yılında bu tür çalışmaları çoğaltacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunları önemsiyoruz, bunları çoğaltacağız. İkinci 5 yılımızda çok daha fazlasını yapacağız. Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ali Boltaç ile de konuştuk. Onun da belediye başkanlığının ilk 5 yılında, Büyükşehir'in katkıları, kendilerinin de destekleriyle Tarsus'a çok sayıda Tarsus Belediyesi ile beraber Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezi kuracağız."

Başkanlığının ikinci 5 yılında bu tür çalışmaları çoğaltacaklarını belirten Seçer, "Bunları önemsiyoruz, bunları çoğaltacağız. İkinci 5 yılımızda çok daha fazlasını yapacağız. çocuklarımıza ait toplam 12 eğitim tesisi olmuş olacak" dedi.

Seçer, Tarsus'ta son olarak Atatürk Mahallesi Muhtarı Kubilay Hıdıroğlu'nun daveti üzerine Muhtarlığı gezdi ve Hıdıroğlu ile birlikte çay içip çalışmalar hakkında sohbet etti.