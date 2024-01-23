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Mersin Büyükşehir, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açtığı ücretsiz kurs merkezleriyle dezavantajlı bölgelerdeki çocukların iyi eğitim almasını sağlıyor. Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi, öğrencilerin geleceğini şekillendirmelerinde önemli bir rol oynuyor. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Cansu Geyik, burada 308 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Öğrencilere derslerin yanı sıra rehberlik hizmeti de sunuluyor. Geyik, öğrencilerin başarı durumunun yüksek olduğunu ve velilerin kurs merkezine ilgi gösterdiğini ifade etti. Ara tatil sürecinde ise velilere öğrencilerle vakit geçirmeleri ve kontrollü bir şekilde teknoloji kullanmaları önerildi.

Mersin Büyükşehir, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor
23.01.2024 - 14:44,
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Kent merkezinin yanı sıra ilçelere de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ücretsiz kurs merkezleri açan Mersin Büyükşehir, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukların iyi eğitim görmelerine olanak sağlıyor. Büyükşehir'in eğitimde fırsat eşitliği sağlayan kurs merkezlerinden olan Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi de açıldığı günden bu yana öğrencilerin geleceğini şekillendirmelerinde köprü görevi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şubesi'nde Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı olarak görev yapan Cansu Geyik, YKS ve LGS grubunda toplam 308 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Geyik, "Gülnar dezavantajlı bir bölge. Çünkü burada olanaklar yetersiz. Burada bizden başka bir kurs merkezi de yok. Öğrenciler derslerini desteklemek amaçlı bizlere geliyor. Bu anlamda 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize seri denemeler yaparak ve ücretsiz soru bankaları ile birlikte eğitim hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Derslerin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti sunduklarını da kaydeden Geyik, "Hedef belirleme ve motivasyonlarını sağlama amaçlı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"GÜLNAR'DA BAŞARI DURUMU ÇOK YÜKSEK"

Öğrencilerin başarı durumlarının oldukça iyi olduğundan söz eden Geyik, "Gülnar dezavantajlı olmasına rağmen, başarı durumu çok yüksek. Öğrencilerimiz çabalıyorlar, ailelerimiz çok bilinçliler. Ücretsiz olması sebebiyle veliler genelde ilgi anlamında kurs merkezinin yetersiz olacağını düşünüyorlar, fakat bizler ev ziyaretleri de yapıyoruz ve ev ziyaretlerindeki ilgiyi gördükçe velilerimiz şaşırıyor ve bizlere çok sıcak davranıyorlar" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER ARA TATİLİ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİ"

Ara tatil süreci için de velilere tavsiyelerde bulunan Geyik, ailelerin öğrencilerle bol bol vakit geçirmelerini önerdi. Geyik, çocukların bu süre zarfında ailelerinin desteğini görmelerinin kendilerinde olumlu bir izlenim yaratacağından da söz ederek, "Veliler bu noktada öğrencilerimizin televizyon, bilgisayar ve telefon kullanımı noktasında onlara baskıcı bir tutum değil, ama çok esnek de bırakmadan kontrollü bir şekilde kullanımlarını sürdürmelerine sevk edebilirler" ifadelerini kullandı.

Ara tatilden sonra bir motivasyon etkinliği yapmayı planladıklarını da söyleyen Geyik, "Bu etkinlikle birlikte de öğrencilerimiz, moralleri yüksek bir şekilde sınava hazırlanacaklar ve onları sınava göndereceğiz. Şimdiden tüm velilerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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