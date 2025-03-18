Mersin\'de Çanakkale Şehitleri törenle anıldı

Mersin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akbelen Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Atilla Toros, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, şehitlik anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapılan törende, Teğmen Hüseyin Yılgın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Barış Turan şiir okudu. Törende Vali Toros daha sonra Şehitlik Defterini imzaladı.

Şehitlikte devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından yapılan duanın ardından Vali Toros ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

"Milletimizin Zafer Günü kutlu olsun"

Burada konuşan Başkan Vahap Seçer, "Çanakkale Zaferi sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde önemli yer tutan bir zafer. Bir ulusun küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı. Bugün eğer Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında yaşıyorsak, bu o zaferin sonucunda olmuştur. Bugünkü Cumhuriyet'in kilometre taşlarının o günlerde döşenmeye başlamasıyla oldu. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü Çanakkale zaferinde yaşandı. Milletimizin Zafer Günü kutlu olsun" dedi. Anadolu topraklarında yaşayan her insanın atalarının Çanakkale'de vatanı uğruna savaştığını vurgulayan Seçer, "Bizi ulus yapan en önemli unsurların başında da; ortak amaç, ortak mücadele var. Bu nedenle Çanakkale Zaferi bizim tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, şehit yakınları, milletvekilleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. - MERSİN