Mersin Ticaret Borsası\'nın Meclis Toplantısına Katılan Vahap Seçer: "Ben Tüccar Değilim, Kar Elde Etmeyi Düşünmem. Bu Sosyal Belediyeciliktir"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası'nın meclis toplantısına katıldı. Kamucu bir anlayışla belediyeyi yönettiklerini söyleyen Başkan Seçer, "Ben tüccar değilim, kar elde etmeyi düşünmem. Bu sosyal belediyeciliktir" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Ticaret Borsası'nın meclis toplantısına katıldı. Toplantıda Seçer'in yanı sıra Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen ile Ticaret Borsası Meclis üyeleri ve Büyükşehir bürokratları da yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Seçer, hizmetler ve kendisiyle ilgili yapılan değerlendirmelere teşekkür ederek, iyi işler yaptıklarında mutlu olduklarını kaydetti. Deprem, pandemi, ekonomik kriz ve siyasi engellemelere rağmen 5 yıllık görev sürelerini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Seçer, iyi bir 5 yıl geçirdiklerini belirtti.

Büyükşehir'in mali disiplini son derece güçlü bir belediye olduğuna dikkat çeken Seçer, şunları söyledi:

"Bu yıl bütçe gerçekleştirme oranımız yüzde 93.5 civarında. Geçen yıl yine bu oranlardaki dalgalanmalardan dolayı ek bütçeler yaptık. Bir önceki yıl bütçenin gerçekleşme oranı 99.5'tu. Bunlar müthiş rakamlar. Bunlar bu belediyenin nasıl bir ciddiyetle yönetildiğinin önemli göstergesidir. Aslında bu rakamlar 1 yıllık sürede gösterdiğimiz kararların ne kadar doğru ve ne kadar disiplinize edilmiş olduğunu gösteriyor."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve bağlı iştiraklerinin toplam 30 milyar TL bütçesi olduğundan söz eden Seçer, yaklaşık 6 milyar TL borçları olduğunu sözlerine ekledi. Seçer, şöyle devam etti:

"Bu aslında siz iş insanları için önemlidir ve bir belediyenin nasıl yönetildiğine dair önemli göstergedir. Herkes belediyeden kendi yaşam alanına göre hizmet bekler. Örneğin 48 noktada 10 TL'ye verilen 3 çeşit yemek bir kesimi ilgilendirmeyebilir, haberi bile olmayabilir. Çünkü onun sosyo-ekonomik durumu, onu takip etmeye ihtiyaç duyurmaz. Bulvardaki yolun güzelliği, kalitesi ve kavşakları arabası olanları ilgilendirdiği gibi; 10 TL yemek edinmenin ya da destek almanın memnuniyetini yarattığınız insandan o kadar memnuniyet alamazsınız. Çünkü onun zaten aracı yoktur, o yollarla seyahat etmiyordur, onun derdi senin 10 TL'ye verdiğin yemektir. Evde hastası olan, yaş almış karı kocanın yemek yapacak halinin olmaması, hasta olması ve belediye görevlisinin her gün ona düzenli olarak sıcak yemek götürmesi onun ilgi alanıdır ama Başkan'dan konser ve festival bekleyen bir gencin ilgi alanı olmayabilir."

Bir taraftan belediyenin geçmiş dönemden kaynaklı borçlarını öderken, diğer taraftan da yatırımlar yaptıklarından bahseden Seçer, Büyükşehir'in tarımsal alanda yapmış olduğu hizmetlere de değindi. Seçer, şunları kaydetti:

"2019-2014 YILLARI ARASI SOSYAL POLİTİKALARA AYIRDIĞIMIZ BÜTÇE 20 KAT ARTTI"

"Küçük üreticiye 4 yılda toplamda 125 milyon TL destek verdik. Hayvancılık, fide-fidan ve sulama borusu desteği gibi birçok hizmet götürdük. Bunları biz birlikler ve ziraat odalarıyla birlikte yapıyoruz. Siyasi ayrıcalıklar, tanıdık, eş, dost ayrıcalığı yapmadan, birlik, ziraat odası ve sulama birlikleri aracılığı ile üreticilere toplamda 125 milyon TL destek verdik. Baktık ki bunun toplumda bir dönüşü var ve bir fayda sağlıyor; sadece 2024 yılı için 119 milyon TL bütçe yaptık. 2019-2024 yılları arası sosyal politikalara ayırdığımız bütçe 20 kat arttı."

Seçer, eğitimden gıda desteğine, evde bakım hizmetinden hamilelerin süt ihtiyacını karşılamaya, yeni doğan çocukların süt ihtiyacından çocuk bezi ihtiyacına ve Refakatçi Evi hizmetine kadar sosyal alanlarda yapmış oldukları birçok sosyal politikada Büyükşehir olarak imzaları olduklarının altını çizdi. Hizmetlerinde hiçbir ayrım gözetmediklerini de vurgulayan Seçer, merkezde hayata geçirdikleri hizmetlerin aynısını ilçelerde ve kırsalda da yaptıklarından söz ederek, "'Orası bize az oy verdi, buradaki mahalleler çok oy verdi, onlar ideolojik olarak ayrım yaptı, bizim etnik yapımızdan etkilendi oy vermedi' gibi asla böyle bir ayrım içerisinde bulunmadık" dedi.

Kent içi trafiğin daha rahat olması için çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Seçer, göreve geldikten sonra ilk olarak akamete uğrayan Anıt Katlı Kavşağı'nı tamamlatarak 35 gün içerisinde hizmete açtıklarını, ardından Sevgi Katlı Kavşağı, Göçmen Katlı Kavşağı ve Dikenli Yol Alt Geçiti'ni Mersinlilerin kullanımına sunduklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında köprülü kavşaklar ve yeni bulvarlar açtıklarını da dile getiren Seçer, 2. Çevre Yolu'nun devamında sürdürülen çalışmalar sonucunda 1 kilometrelik bölümün kullanıma açıldığını, 2 bin 200 metrelik bölümün de 15 Şubat itibarıyla açılacağını söyledi.

Toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki yolun alt ve üstyapısıyla tamamen yeni ve modern bir yapıda olduğuna dikkat çeken Seçer, "4. Çevre Yolu yine bizim Mersin'e kazandırdığımız yeni bir çevre yolumuzdur. Yine 3. ve 4. Çevre Yolu'nu Mimar Sinan Caddesi'nden Üniversite Caddesi'ne bağlıyoruz. Size yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 35 metre genişliğinde bulvar açıyoruz. Artık 3. ve 4. Çevre Yolu'ndan gelen araçlar 34. Cadde üzerinden Saya Park kavşağına inip Mezitli'ye yönelecek ve Saya Park kavşağını tıkamayacak" diye konuştu.

Söz konusu yolların mart ayı sonuna kadar bitirilmesi için ekiplerin gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "Bu durum seçim öncesi bize prim kazandırsın meselesi değil. Bir işe başlıyorsak, bütçesini ayırmışızdır. Ödeyemeyeceğimiz, paradan dolayı akamete uğrayacak bir yatırımın temelini atmıyor ve ihalesine çıkmıyoruz" dedi.

"METROYU KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Konuşmasında Metro Projesi hakkında da katılımcıları bilgilendiren Seçer, finans izninin verilmemesi nedeniyle projenin 2 yıl beklediğini hatırlattı. İlk etapta 13,4 kilometre olan proje için yarısı IFC'den yarısı da EBRD'den olmak üzere 150 milyon avro tutarında kredi bulduklarını aktaran Seçer, ilgili bakanlığın finansman iznini imzalamasının ardından çalışmaların yeniden ivme kazandığını söyledi. Seçer, "Şimdi çalışmaları sürdürüyoruz. Umarım hiçbir aksilik yaşamayız. Yeni dönemin ilk 5-6 ayı içerisinde süratle ilk etap yeraltı 13,5 kilometrelik metroyu kaldığı yerden devam ettireceğiz. Biz metroyu bitireceğiz. Bu bizim 2. dönem için önemli sözlerimizden biridir" dedi.

Sosyal Konut Projesi'ni gelecek dönemde Mersin halkı için gerçekleştireceklerini vurgulayan Seçer, projenin Mersin'de sosyal konut eksiğini giderecek bir Avrupa modeli olduğuna işaret etti. Seçer, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

"Kiralama yöntemiyle sosyal konut yapıp geliri düşük vatandaşlara bu kapıyı açacağız. Bu gerçekten çarkın döndüğü bir sistem olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Sosyal bir proje olduğu için finansmana erişimi de kolay."

Toplantıda imar planları konusuna da değinen Seçer, Mezitli ve Yenişehir'deki planların tamamlandığını, Toroslar'da ise büyük oranda bittiğini söyledi. İmarın olmadığı yerde yatırımın olmadığına işaret ederek konuşmasını sürdüren Seçer, yapacakları Müftü Deresi Yaşam Vadisi'ni de anlatarak, burada 500 dönümlük yeni bir kent parkı oluşturacaklarını paylaştı.

2019 yılında seçilmeden önce verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Seçer, "O manifestoda verdiğimiz sözlerin yüzde 90'ını yaptık ya da yatırımlar devam ediyor ve yapıyoruz. Önümüzdeki yıl daha da kontrollü olacak. Mali disiplini sağladık. İnsan kaynağı çok önemli. Bir de kamu hizmeti yapıyorsanız ve oturduğunuz makam siyasi bir makamsa bu çok zor" dedi.

Kamucu bir anlayışla belediyeyi yönettiğini sözlerine ekleyen Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

"BEN TÜCCAR DEĞİLİM, KAR ELDE ETMEYİ DÜŞÜNMEM"

"Finans ve kaliteli insan kaynağıyla çalışma konusunda özel sektör mantığı var. Ben özel sektörden siyasete girdim ama ben bir kamu hizmeti yapıyorum. Ben tüccar değilim, kar elde etmeyi düşünmem. Yılda sadece 600-700 milyon toplu taşımaya destek veriyorum. Öğrenciler belediye otobüslerinden 1 TL'ye yararlanıyor. Bu yıl sosyal politikalara 250 milyon lira ayırdık. Bunlar ciddi paralar. Bu kamuculuktur ve sosyal belediyeciliktir."

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinde Mersin halkının hizmetten yana tercih yapacağına inancını dile getiren Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"'Ben bu belediye başkanının döneminde bu kentte huzurluyum. Eşim, kızım Kültür Park'a, sokağa rahat çıkıyor, belediyenin kafesinde oturuyor, şenliğine katılıyor. Sosyal hizmet bana da geliyor, ayrımcılık yapılmıyor. Köy yolum yapıldı, CHP'ye 2 tane oy çıkmadığı halde grup yolum yapıldı' diyen insanlar buna bakacaktır. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Hizmetlerimizden dolayı da Mersinli hemşehrilerimizden destek alacağımızın inancını taşıyorum."

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de "Başkan Bey göreve başladığında zor bir süreç vardı. Pandemi, savaşlar, ekonomik kriz, deprem gibi olaylar yaşandı. Genel seçimi yaşadı, şimdi de yerel seçimlere gidiyor. Bu süreçte önemli kararlar verdiniz ve önemli işler yaptınız. Yerel seçimlerde her şey gönlünüzce olsun" dedi.

Mersin Ticaret Odası Meclis Başkanı Münir Şen ise Başkan Seçer'i aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçen 5 yıl için kendisine teşekkür ediyor, yeni dönem için de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ticaret Borsası meclis üyeleri Seçer'e sorularını yönelterek, gelecek seçimde kendisine başarılar diledi.