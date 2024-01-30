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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bazı illerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden Hava Durumu Tahmini
30.01.2024 - 08:54,  Güncelleme: 08:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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