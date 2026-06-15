Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

15.06.2026 16:47  Güncelleme: 16:51
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Amasya Üniversitesi mezuniyet töreninde, hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin ve öğrenci Yazgı Satı Aydoğan anıldı. Törende gözyaşları sel oldu, fotoğraflarla ve pankartla veda edildi.

Amasya Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin ile mezuniyetine haftalar kala yaşamını yitiren öğrenci Yazgı Satı Aydoğan'ın anılmasıyla duygusal anlara sahne oldu.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

PROF. DR. RESUL ÇEKİN'İN FOTOĞRAFI PROTOKOL KOLTUĞUNA KONULDU

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin için özel anma yapıldı. Çekin'in fotoğrafı protokolde kendisine ayrılan koltuğa yerleştirildi.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

Program kapsamında Prof. Dr. Resul Çekin'den geriye kalan hatıra görüntüleri katılımcılarla paylaşıldı. Görüntülerin ekrana yansıdığı anlarda akademisyenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

YAZGI'NIN ARKADAŞLARINDAN ANLAMLI PANKART

Mezuniyetine günler kala, yaklaşık üç hafta önce Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Yazgı Satı Aydoğan da törende unutulmadı.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

Aydoğan'ın arkadaşları, "Hayallerin bizimle mezun oluyor" yazılı pankart açarak genç öğrenciyi andı. Mezuniyet törenine Yazgı'nın fotoğrafını da getiren arkadaşları, onun manevi olarak aralarında olduğunu ifade etti.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

Arkadaşlarından Enis Emre Öker, "Çok çalışkan bir arkadaşımız olan Yazgı yaşasaydı bugün mezun olacaktı. Bizimle kep atacaktı. Nasip olmadı. Mekanı cennet olsun. O törene gelemedi. Ama biz pankart ve fotoğrafıyla törene katılmasını sağladık" dedi.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

PROF. DR. RESUL ÇEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

57 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Resul Çekin için üniversitenin rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Törene katılan Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Çekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı

Prof. Dr. Resul Çekin, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı
Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet: İki kayıp anıldı - Son Dakika

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