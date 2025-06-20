Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak"

20.06.2025 19:21  Güncelleme: 21:24
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak" "Müzik ilkokulu ortaokulu ve lisesini hayata geçirdik" "10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zeka ölçeği uygulamamız tamamlandı" "Hayat boyu öğrenme kapsamında aile...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak"

"Müzik ilkokulu ortaokulu ve lisesini hayata geçirdik"

"10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zeka ölçeği uygulamamız tamamlandı"

"Hayat boyu öğrenme kapsamında aile okulu bünyesinde ebeveyn okulu başlattık"

"TYMM ile ilgili olarak 6 farklı birimimiz resmi olarak izleme ve değerlendirme faaliyeti yaptı"

İSTANBUL - 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı sona ererken, İstanbul'da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'de bir ilkokulda karne dağıtım töreni sonrası "Yıllık Değerlendirme" toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarını meslekleriyle ilgili yetiştireceğimiz bir süreç başlatacağız" dedi.

2024 - 2025 Eğitim ve öğretim yılı sona ererken, İstanbul'da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bahçelievler 15 Temmuz İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin'e İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve okul yönetimi eşlik etti. Tekin, ilk olarak kendisini karşılayan protokol ile selamlaştı. Ardından Bakan Tekin, okul bahçesindeki etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet etti. Okulda ilgiyle karşılanan Tekin, fotoğraf çektirdikten sonra okula geçerek çocuklara karnelerini dağıttı. Bahçede düzenlenen törene de katılan Yusuf Tekin, ardından okulda düzenlenen "Yıllık Değerlendirme" toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hayat boyu öğrenme kapsamında aile okulu bünyesinde ebeveyn okulu başlattık"

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı başlarken 3 tane konuyu odağımıza almıştık. Bunlardan biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla çağın gerektirdiği formatla bir kuşak yetiştirmek üzere müfredat oluşturduk. Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul birinci sınıf ve ortaöğretim yani lise birinci sınıf dediğimiz 9. Sınıflarda uygulamaya başladık. Okullarımızda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak izleme ve değerlendirme mekanizmalarını hayata geçirdik. 10 Ağustos 2024 tarihi itibariyle mesleki ve teknik eğitim politika belgesini yayınladıktan sonra bir dizi faaliyeti hayata geçirdik. Yeni mesleki ve teknik eğitim okul türlerinden genel okullarımızda zanaat atölyeleri açılmasına kadar, mesleki ve teknik eğitim ortaokullarından tutun sektörle entegre olarak yürüttüğümüz çalışmalara kadar mesleki ve teknik eğitimde de yıl içerisinde birçok adım attık. Uluslararası akademik literatüre baktığımızda eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için hangi paydaşların ne kadar katkısı var sorunu cevaplandıran çalışmalar. Çocuklarımızın akademik başarılarında öğretmenlerimiz kadar ailelerimizin de çok belirleyici katkısı var. Ailelerimize bilgi veren broşürler, okullarımızda veli toplantılarında sunumlar yaptık. Hayat boyu öğrenme kapsamında aile okulu bünyesinde ebeveyn okulu başlattık. Velivizyon portalı oluşturduk. Orada 'ailem' ismiyle mini bir dizi başlattık" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak"

Bakan Tekin, "En radikal adım Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrasında yeniden yasama organının gündemine gelen ve 2024 yılı Ekim ayında yasalaşarak yürürlüğe giren öğretmenlik mesleği hakkında kanun oldu. Bu kanunla birlikte öğretmen adayı arkadaşlarımızın yetiştirilmesinden istihdamına kadar bir dizi konuyu yeniden ele aldığımız kanunun yürürlüğe girmiş oldu. Öğretmenlerimize yönelen şiddet ile ilgili de yasa metnine ağırlaştırıcı hükümler konuldu. Bu kanun içerisinde hayata geçirdiğimiz bir başka uygulama da Milli Eğitim Akademisi oldu. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarını meslekleriyle ilgili yetiştireceğimiz bir süreç başlatacağız. Mevcut öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili etkinlik ve faaliyetler yapacağız. Eğitim kurumu yöneticilerimizin yetiştirilmesi artık Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüteceğiz. Ülkemiz için hayırlara vesile olur inşallah" diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl eğitim teknolojilerinin aktif bir şekilde kullanılacağı bir yıl olacak"

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir yazılım hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklarımız adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre evine en yakın okula kaydının yapılmasını sağlıyorduk. Bu konudaki inisiyatifi taşradan alıp bakanlık bünyesindeki bilgi işlem genel müdürlüğü bünyesinde yaptık. Okul yöneticilerimiz zan altında kalmaktan kurtuldu. Bu hafta bakanlığımızın yapay zeka politika belgesini paylaştık. Onun öncesinde bakanlığımız yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü bünyesinde yapay zeka daire başkanlığı kurduk. Yıl içerisinde de bakanlık merkez teşkilatında ki karar alma mekanizmalarını büyük veri üzerinden analiz yapabilecek. Yapay zeka uygulamaları ile beslenmiş bakanlık yönetim sisteminden tutun üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için hazırladığımız bireyselleştirilmiş öğrenme portallerine kadar bir dizi yapay zeka uygulamasını hayata geçirmiştik. Önümüzdeki yıl bizim odak noktamız olacak. Önümüzdeki yıl eğitim teknolojilerinin aktif bir şekilde kullanılacağı bir yıl olacak" dedi.

"Müzik ilkokulu ortaokulu ve lisesini hayata geçirdik"

Çocukların yeteneklerine göre keşfedilip eğitimlerini alabilecekleri pilot uygulamalar başlattıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Güzel sanatlarla ilgili Ankara'da ve İstanbul'da bir üniversiteyle ortak biçimde müzik ilkokulu ortaokulu ve lisesini hayata geçirdik. Spor ortaokullarının ve mesleki eğitim veren ortaokulların açılmasıyla ilgili pilot uygulamalar başlattık. Yıl içerisinde bizi mutlu eden haberlerden bir tanesi Aralık ayında yayınlanan TIMSS raporuydu. Orada da 2002 yılından itibaren elde ettiğimiz başarılar eğitimde hem fiziki kapasite ile ilgili hem de teknolojik altyapıyla ilgili attığımız adımlar neticesinde uluslararası skorlarımızda ki yükselişi göstermesi açısından önemliydi" şeklinde konuşmalarına devam etti.

"10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zeka ölçeği uygulamamız tamamlandı"

Bu yıl ilkokullarda karne uygulamasının kaldırıldığını söyleyen Bakan Tekin, "Artık öğretmenlerimiz TYMM kapsamında okullarımızda karne yerine girişim raporu hazırlıyor. Velilere rehberlik edecek bir uygulama olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar form uygulaması başlattık. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlayacak. 10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zeka ölçeği uygulamamız tamamlandı. Pilot uygulamaları yapıldı ve bu yıl ilk defa Türkiye'de BİLSEM öğrenci seçiminde uygulandı" dedi.

"TYMM ile ilgili olarak 6 farklı birimimiz resmi olarak izleme ve değerlendirme faaliyeti yaptı"

TYMM'nin uygulandığı sınıflarda değerlendirme verisinin olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, "TYMM ile ilgili olarak 6 farklı birimimiz resmi olarak izleme ve değerlendirme faaliyeti yaptı. Akademik başarı ile ilgili yapılan değerlendirme çalışması ortaya konacak. Çocukların hem kendilerini rahat ifade edebilmeleri açısından hem de akademik bilgilerin çocuklara bir beceri formatında verilmesinden dolayı çok ciddi bir memnuniyet var. 'Eski sisteme dokundurtmayız' diyen gerici ve yobazlara da burada bir serzenişte bulunmak istiyorum. Tutuculuk, gericilik böyle bir şeydir, ideolojik bir şey değildir. Tavırla alakalıdır. Biz eğitim ve öğretim sistemimizin çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebileceği hale getirmek istiyoruz. 'Bizim yaptığımız kalsın, çocuklarımızın başına ne gelirse gelsin size ne' diyen yaklaşıma şaşırıyorum. Çok istiyorsanız kendi çocuklarınıza yapın" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak' - Son Dakika

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