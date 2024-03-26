Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin liderliği ve hayata geçirilen projelerle dünyada etkin ve saygın bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Güler, Kırıkkale'nin önemine vurgu yaparak, devletin yatırımlarıyla şehrin refah seviyesinin arttığını söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin önemine değinen Bakan Güler, onların fedakarlıklarının vatanı bizlere kıldığını ifade etti.

26.03.2024 01:13  Güncelleme: 01:22
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafyası, güçlü ordusu, uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini belirterek, her alanda hayata geçirilen birbirinden kritik projeler ile dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile katıldığı Kırıkkale'deki, Mühimmat Komutanlığı'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Güler, Kırıkkale'nin pek çok şehri birbirine bağlayan kritik bir kavşak olduğunu belirterek, "Tarım ülkemize sağladığı katma değeri yüksek ürünler ile Anadolu'nun kalbinde yer alan eşsiz bir mücevher gibidir" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'nin refah seviyesini daha da artması için devletin her alanda büyük ve önemli yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Güler, şehrin özellikle ulaştırma alanındaki önemine binaen kara yolu ağının son 20 yılda katbekat geliştiğini ifade etti.

Bakan Güler, Ankara- Sivas hızlı tren hattının duraklarından biri olan Kırıkkale'nin öneminin daha da arttığını, yapılan büyük yatırımları sürdürmek ve şehri daha ileriye taşımak için çalışmaları artan bir ivmeyle devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafyası, güçlü ordusu, uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğinin altını çizen Bakan Güler, her alanda hayata geçirilen birbirinden kritik projeler ile dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

"Ülkemizin şu ana kadar elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir" diyen Bakan Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle, var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Güler, "Bu kutlu yolculukta hedefimiz; güzel Kırıkkale'mizin daha fazla gelişerek bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin refah seviyesinin yükseltilmesidir. Desteklerinizle, hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz, hep birlikte el ele vererek 'durmaksızın hizmet' anlayışı ile daha gelişmiş bir Kırıkkale için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu toprakları bizlere 'vatan' kılmıştır"

Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı şair Orhan Şaik Gökyay'ın sözlerini hatırlatan Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin bugünkü güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında elbette en büyük pay, kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Orhan Şaik Gökyay'ın ifade ettiği gibi 'Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi yatan' aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koyduğu emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklar, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. 'Vatan sana canım feda!' düsturunu benimseyen şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri ise, başımızın tacıdır."

Şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerinin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde gayret içerisinde olduklarına vurgu yapan Bakan Güler, "Sizlerin metaneti ve vakur tavrı, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en açık göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki sizlerin hakkını, hiçbir zaman ödeyemeyiz" şeklinde ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacaklarını ifade eden Bakan Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanlarını saygıyla andığını sözlerine ekledi.

İftar programına; Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda - Son Dakika

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