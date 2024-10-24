MSB: "Irak ve Suriye\'nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirildi"

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sözlerine Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısını lanetleyerek başladı. Şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Tuğamiral Aktürk, yaralılar için acil şifalar temennisinde bulundu. Tüm tehditlere karşı mücadele edeceklerini belirten Aktürk, "Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 (Irak bin 171/Suriye bin 64 Suriye) olmuştur" şeklinde konuştu.

"Mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir"

Dün akşam saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını hedef alan hava harekatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup, hava harekatlarımız devam edecektir."

Tuğamiral Aktürk ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatının ele geçirildiğini açıkladı.

"Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır"

Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarına teslim olduğunu duyuran Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" dedi. Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir."

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, bin 568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükselmiştir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif miktarda OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracı, MİLKED elektronik denetleme sistemi, tünel açma makinesi ve yeni nesil Fırtına obüsü ile modernizasyonu tamamlanan Sarp kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının muayene ve kabul faaliyetlerinin de tamamlandığını aktardı. Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "17 Ekim'de başlayan '2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları 3 Kasım'a kadar devam edecek, Hava Kuvvetleri Komutanlığına '2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları ise 25 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak etkinliklere ilişkin de şunları söyledi:

"Kahraman milletimizin egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir." - ANKARA