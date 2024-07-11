Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savuma Bakanlığı, son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle de demokrasimize ve milli iradeye kasteden FETÖ'cü hainlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öngörülemez operasyonlarına kararlılıkla devam ettiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 355 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca 4 Temmuz'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'a da bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur"

Hudut hattının tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın 8-9 Temmuz'da Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir gururla 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada'ya huzur getiren harekatın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Yine, Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğimizin iş birliği ile 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde 50'nci Yıl Sergisi açılması, 19 Temmuz'da Girne Yavuz Çıkarma Plajı'nda 'Şafak Nöbeti' etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır."

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Hastane ve okulları hedef alan ve her geçen gün saldırılarının şiddetini artıran İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' kararı, işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Saldırılarını bitirme, ateşkes görüşmelerine ve bu yönde alınan kararlara uyma niyetinde olmadığını gösteren İsrail karşısında uluslararası toplumun kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarına müdahalede Rezerv Güç çerçevesinde destek sağlandığını bildiren Tuğamiral Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında bugüne kadar 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile 671 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda "DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bedelli askerlik tutarı belli oldu

Bedelli askerlik tutarına ilişkin açıklamada bulunan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" açıklamasında bulundu.

F-16 tedariğinde son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise ABD'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:

"Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Pençe-Kilit Operasyonu

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin, "Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı oluşturmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Türk savunma sanayiinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO'nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan savunma sanayii kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO'nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır." - ANKARA