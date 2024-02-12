MSB, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel fotoğraf sergisini şehirlerde düzenleyecek - Son Dakika
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MSB, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel fotoğraf sergisini şehirlerde düzenleyecek

MSB, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. yılına özel fotoğraf sergisini şehirlerde düzenleyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan fotoğraf sergisini yurdun dört bir yanında sergilemek için çeşitli şehirlerde düzenleyecek. Sergide, Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden kesitler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerle çekilen fotoğrafları da yer alacak. Sergi, 13 Şubat 2024 tarihinde Binali Yıldırım Üniversitesi'nde başlayacak ve Erzincan Park AVM'de sona erecek. Daha sonra ise Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir gibi birçok şehirde de sergilenecektir.

12.02.2024 15:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel fotoğraf sergisini yurdun dört bir yanına ulaştırmak için çeşitli şehirlerde düzenleyecek.

MSB tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden oluşan fotoğraf sergisi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmiş, ardından Ankara ve İstanbul'da çeşitli AVM'lerde ve Harbiye Askeri müzesinde de vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli dönemlerde Mehmetçiklerle çekilen fotoğraflarının da olduğu sergi Türkiye'yi dolaşacak. Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde icra ettiği görevlerden kesitler bulunan sergi 13 Şubat 2024 tarihinde Binali Yıldırım Üniversitesi, 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında ise Erzincan Park AVM'de sergilenecek.

Sergi gelecek dönemde ise Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir gibi birçok şehirde yer alacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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