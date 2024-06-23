Muğla'da Vatandaşlar Vergi Paketine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Muğla'da Vatandaşlar Vergi Paketine Tepki Gösterdi

Muğla\'da Vatandaşlar Vergi Paketine Tepki Gösterdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketine tepki gösterdi. Vatandaşlar, verginin vatandaşa değil, kendi harcamalarının kısılmasına yönelik olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ev sahiplerinin korunmadığını ve tüketim vergilerinin enflasyonu artıracağını ifade ettiler. Vatandaşlar, vergi yasasına karşı olduklarını ve halkın daha iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladılar.

23.06.2024 14:36
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(MUĞLA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketi, vatandaşların tepkisini çekti. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan vatandaşlar "Vergiyi vatandaş ödüyor. Vatandaşa vergi koyacaklarına kendi harcadıkları fuzuli şeyleri daha da kısarlarsa, daha da iyi olur. Herkesin, garibanını sırtına yıkıyorlar" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 'yeni vergi paketi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar, şunları söyledi:

"Bütün kanunlar kiracıdan yana. Şu anda ev sahibini koruyan kanun yok. Kirasını alamayan ev sahiplerinin başına iş açıyorlar. Gittiğimiz ülkelerde kiracı ödemediği halde devlet gelip kirayı alıyor. Biz de ise ev sahiplerini hiç korumuyorlar. Tüketim vergilerinin gelmesi halinde enflasyonu nasıl durduracaklar? Bugün her şey petrolle dönüyor. Petrole zam gelirse her şeye zam gelir. Nakliyeye zam gelirse her şeye zam gelir. O zaman enflasyonu durduramazlar, kısır döngü içine gireriz."

"Köprüyü geçenden 40 akçe; geçmeyenden 20 akçe"

" Deli Dumrul'un aklına fikir ermez. Deli Dumrul geçmeyenden 40 akçe, geçenden 20 akçe almış köprüden, olmayan derenin üzerinden. Onun için Deli Dumrul'un şeylerine kafa yormaya gerek yok. Hepsi boş. Petrol kelimesini duyar duymaz, herkese bir takometre takarlar da vergi alırlarsa şaşırmayın."

"Ben karşıyım bu vergi yasasına. Zaten sıkıntı içerisindeyiz. Kiralık evin varsa yüzde 20 vergi vereceksin. Ev sahibi bu vergiyi cebinden vermez, mecburen kirayı yükseltir, kiracıya yansıtır."

"Türk insanı bunların yaptığını hak etmiyor"

"Balık baştan kokmuş. Bunu halka yüklemenin hiçbir anlamı yok. Ülkeyi daha iyi yönetmek için çaba harcasınlar. Bu halkın güvenini kazansınlar. Türk insanı kesinlikle bunların yaptığını hak etmiyor. Bu ülkede savaşta dedem çarığını yemiş. Böyle zorluklarla alınan bir ülkede böyle hunharca peşkeş çekilmesi emperyalistlere, benim gözümde hoş bir şey değil. Ben isyan ediyorum."

"Milletin canını alsınlar daha iyi. Benden tasarruf istiyorlar, memleketi soyuyor."

"Ölmemiş kişileri ölmesini kolaylaştırmak için yapılan bir şey. Vergi verilecek, hazineyi bitirmişler, para ihtiyaç bazılarına. Oradan buradan evden her şeyden toplayacak, yükü bir kat daha vurmuş olacak. Vergiyi vatandaş ödüyor. Vatandaşa vergi koyacaklarına kendi harcadıkları fuzuli şeyleri daha da kısarlarsa, daha da iyi olur. Herkesin, garibanını sırtına yıkıyorlar. Bir arkadaşıma sordum, ev kirası şu kadar dedi. 20 bin liraymış. 23 bin lira para alıyormuş. 20 bin lirası için adam 30 gün çalışacak. Bunun yanında diğer giderler var, elektrik var, su var. Çoluk çocuğu varsa bunları nasıl hakkından gelecek? Vatandaşı öldürmenin başka bir yöntemi."

"Devlet kafasına göre vergi çıkarıyor"

"Bu vergi yasasını oturup bir konuşmaları lazım. Devlet kafasına göre vergi çıkarıyor. Devlet diye bir şey yok. Tek kişi var. Ne isterse o söyleniyor, o yapılıyor. Bu çıkacak olan vergiyi kiracılara yansıtırlar. Ev sahipleri yansıtacak. Devlet ev sahibinden istediği için, ev sahibi de kiracılarından isteyecek. ya evi satacak, ya 'kızım oğlum geliyor' diye çıkartacak. Yüksek kiraya verecek. Bu böyle devam edecek. Böyle olunca ev sahibi kiracıdan isteyecek."

Kaynak: ANKA

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