Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde 1 Kasım’dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmaları acı sonla noktalandı. Yeter’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Akyaka’da kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter’i bulmak için başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı.
1 KASIM’DAN BU YANA ARANIYORDU
Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Kemal Yeter, 1 Kasım akşam saatlerinde kayboldu. Yeter’den haber alınamaması üzerine kaybolduğu andan itibaren bölgede arama çalışması başlatıldı.
ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin günlerdir süren çalışmaları sırasında Kemal Yeter’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yeter’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA
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