Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber

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Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber
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Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber
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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde 1 Kasım’dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmaları acı sonla noktalandı. Yeter’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Akyaka’da kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter’i bulmak için başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı.

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber

1 KASIM’DAN BU YANA ARANIYORDU

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Kemal Yeter, 1 Kasım akşam saatlerinde kayboldu. Yeter’den haber alınamaması üzerine kaybolduğu andan itibaren bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin günlerdir süren çalışmaları sırasında Kemal Yeter’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yeter’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
AkyakaGüncelMuğlaYaşamYerelUlaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nazife Nazife:
    üzüldüm göz önünden ayırmamak gerekirdi allah rahmet etsin . 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamdan acı haber - Son Dakika
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