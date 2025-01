Mustafa Bozbey: Yıldırım için acil kentsel dönüşüm şart

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, bölgedeki hızlı gelişimin iyi ve kötü taraflarını gördüklerini belirterek, "Burası deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. O yüzden bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak, büyük bölgeler halinde planlanıp, yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi Yıldırım ilçesi ile devam etti. Proje çerçevesinde bugüne kadar 15 ilçeye makamını taşıyan Başkan Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Yıldırım ilçesinde temaslarda bulundu. İlk olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Bozbey'e temaslarında CHP Yıldırım İlçe Başkanı Necmettin Su da eşlik etti. Kentsel dönüşüm konusunda Yıldırım Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir şekilde daha hızlı adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, Yıldırım ilçesinde hayata geçirilen sosyal yaşam alanları, spor tesisleri ve turizm alanındaki projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"Hukuk hepimiz için geçerli"

Başkan Bozbey, ziyaretin ardından Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla buluştu. Otobüsteki makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı. Sabah saatlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer almak ve destek olmak amacıyla İstanbul'da bulunduğunu söyleyen Başkan Bozbey, hiçbir yöneticinin böyle bir olayı hak etmediğini belirtti. Türkiye'nin birçok siyasi partisinin destek verdiğini ifade eden Bozbey, "Türkiye'de demokrasiye ihtiyacımız var. Hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Siyasilerin hukukun üzerindeki eli bir an önce çekmesine ihtiyacımız var. Hukuk hepimiz için geçerli. Bunun için oradaydık. Her birimiz bu ülkeyi seven, bu ülke için her bedeli ödemeye hazır olan insanlarız. Biz savcılarımıza da, hakimlerimize de, emniyetimize de güveniyoruz. Özellikle siyasiler baskı yapmadan, siyasiler etki etmeden vicdanen en doğru kararları vereceklerine inanıyoruz" dedi.

"Yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor"

Bursa'ya geldikten sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını bildiklerini söyledi. Kendisinin aynı zamanda bir Yıldırım çocuğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Gençliğimin önemli bir bölümü Yıldırım Mesken'de geçti. Aynı zamanda bölgedeki gelişimin iyi ve kötü taraflarını da biliyorum. Yıldırım çok hızlı ve göçle gelişen bir bölgedir. Buna bağlı olarak yoğun yapılaşmasına göz yumulan bir süreç yaşandı. Buradaki vatandaşlarımız mahallesinde yaşamaktan memnun ama kentsel ihtiyaçların olmamasından dolayı da memnuniyetsizliği var. Yeşil alan, yol, otopark, kültür evleri, spor alanları gibi alanlara yönelik kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun yanında ruhsatsız yapılaşan veya mühendislik yüzü görmemiş binaların olmasından dolayı bir deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. Buraların bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak, büyük bölgeler halinde planlanıp, yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor. İnsanların da o yapılarda güven içerisinde oturması gerekiyor" dedi.

"Yıldırım halkına Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile önümüzdeki süreçte özellikle kentsel dönüşüm konularında birlikte hareket etmeyi ve sorunları çözmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, "İnsanlardan daha çok 'niye büyük sosyal alanlar yok, Yıldırım'ın merkezinde niye spor alanları yok' gibi şikayetler alıyoruz. Bunları da önümüzdeki süreç içerisinde planlayarak, sorunları çözmeyi hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Yıldırım halkına da Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz Yıldırımlıları düşünüyoruz. Onlarla ilgili birçok projeyi yaşama geçireceğiz" dedi. - BURSA