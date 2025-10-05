Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı - Son Dakika
Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı


05.10.2025 20:15

Ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra sahneye çıkarak şarkı söyledi ve duygularını paylaştı.

Bir televizyon programındaki yarışmada Sibel Can'ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yaklaşık 10 yıldır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gördü.

DESTEK ALMADAN AYAKTA DURMAYI BAŞARDI

Bu süreçte ablasını kaybeden Mutlu Kaya, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti. Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başardı.



YILLAR SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluştu. Galada ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya'yı dinleyiciler alkış yağmuruna tuttu.



"10 YILDIR BUGÜNÜ HAYAL EDİYORDUM'

Yaşadığı mutluluğu Kaya, 'Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim' dedi.



"TEKLİF GELİRSE İNŞALLAH DEĞERLENDİRECEĞİM'

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim'


Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.