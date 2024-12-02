Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı Espark'ta - Son Dakika
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Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı Espark'ta

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Espark AVM'de kadın girişimcilerin tasarımlarıyla yılbaşı pazarı açıldı, ilgi büyük.

02.12.2024 12:12
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Kadınların özgün tasarımlarıyla açılan 'Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı' ilgi odağı oldu

Espark AVM yılbaşı temalı etkinliklerle aralık ayı boyunca eşsiz bir deneyim sunacak

Emekli akademisyen Aynur Oğuz:

"Avrupa'daki yılbaşı pazarlarını aratmayan bir ortam"

Etkinlik sorumlusu Berra Sözeri Abbas:

"Tasarım sürecinde her şeyin tamamen özgün olmasına çok önem verdik"

Vatandaş Nazar Süleymanoğlu:

" Eskişehir'in tüm gençlerini buraya bekliyoruz"

Etkinlik sorumlusu Özgür Can Akdağ:

"Aralık ayının her günü farklı farklı konukları bu ortamda ağırlayacağız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Espark AVM'de ziyaretçilere yılbaşı temasıyla eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlayan Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı ve Mutlu Yıllar Tasarım Atölyeleri yoğun katılımla başladı.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte yılbaşına sayılı günler kaldı. Vatandaşların yaptığı hazırlıklara yılbaşı atmosferi kent merkezinde şimdiden hissedilirken, Espark AVM ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmak amacıyla birbirinden farklı renkli etkinlikler düzenledi. Yılbaşı temasının yansıtıldığı etkinlikler Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı ve Mutlu Yıllar Tasarım Atölyeleri'nin açılmasıyla başladı. Eskişehir'in kadın girişimcilerinin yeni yıla özgü tasarımlarının 12 stantta sergilendiği pazar yoğun ilgiyle karşılandı. Kadınlar tarafından üretilen tasarımları çok beğendiklerini ve oluşturulan ortamın Avrupa'yı aratmadığını söyleyen vatandaşlar, Espark AVM'ye teşekkürlerini iletti. Mutlu Yıllar Tasarım Atölyeleri'nde minyatür vazo yapımı atölyesinde yer alan katılımcılar ise, eşsiz ve farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek tüm vatandaşları Espark AVM'deki etkinliklere davet etti.

Yılbaşı temalı etkinlikler aralık ayı boyunca devam edecek

Mutlu Yıllar Tasarım Atölyeleri, haftanın 7 günü boyunca 7 farklı atölye şeklinde devam edecek. Atölyelere katılım sağlayan vatandaşlar kendi yeni yıl hediyelerini üreterek keyifli bir deneyim yaşama imkanı yakalayacak. Etkinlik çerçevesinde; pazartesi günleri mum yapımı, salı günleri ağaç süsü yapımı, çarşamba günleri kurabiye süsleme, perşembe günleri seramik kupa yapımı, cuma günleri kapı süsü yapımı, cumartesi günleri kokina tasarımı ve pazar günleri minyatür vazo yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek. Ücretsiz katılıma açık, kontenjanla sınırlı olan ve saat 18.00'da başlayan atölyelerin katılımcı kayıtları 17.30'da zemin kattaki etkinlik alanında yapılacak. Espark AVM'de sürpriz hediyelerin, küçük konserlerin ve şovların da yer alacağı etkinlikler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaretçilere birbirinden farklı deneyimler yaşatacak.

"Avrupa'daki yılbaşı pazarlarını aratmayan bir ortam"

Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı hakkında düşüncelerini belirten emekli akademisyen Aynur Oğuz, "Hayran oldum, çok hoşuma gitti. Ben görevim icabı sık sık yurt dışlarına gidiyorum, Noel pazarlarına hayran oluyordum. Kendi şehrimizde de bu manzarayı görmek beni gerçekten çok etkiledi, çok çok mutlu oldum. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Özellikle ülkemize huzur dolu, güzel bir yıl olsun istiyorum. Burada en dikkatimi çeken detay, insan kalabalığı oldu. Onun dışında hem çocuklara hem de büyüklere göre renkli renkli objeler satılıyor. Yani gerçekten Avrupa'daki yılbaşı pazarlarını aratmayan bir ortam. Buradaki kadın girişimcileri de çok takdir ediyorum. Evde sürekli çalışıyorlar, ürettiklerini pazarlarda satıp aileye de katkıda bulunuyorlar. Çok güzel bir şey" dedi.

"Tasarım sürecinde her şeyin tamamen özgün olmasına çok önem verdik"

Etkinlik sorumlusu Berra Sözeri Abbas, "12 kadın girişimcinin bulunduğu bir etkinlik bu. Tüm ürünler el yapımı. Yerli kadın girişimcileri destelemek için bu etkinliği yapıyoruz. Aynı zamanda dekoru organize ederken de her şeyin el yapımı olmasına özen gösterdik. Yani tasarım sürecinde her şeyin tamamen özgün olmasını amaçladık. Girişin üzerinde bulunan süslemeler için her şeyi özel seçtik. Ahşapların boyanmasından, stantların organizasyonuna kadar her şeyin el yapımı olmasına dikkat edildi. İnanılmaz olumlu bir geri dönüş var. Genelde herkes 'Avrupa'yı aratmıyor' şeklinde bir yorumda bulunuyor. Çok renkli ve ışıklı olduğu için herkes içeride inanılmaz eğleniyor. Ayrıca acayip bir kalabalık oluyor" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'in tüm gençlerini buraya bekliyoruz"

Mutlu Yıllar Tasarım Atölyeler çerçevesinde gerçekleştirilen minyatür vazo atölyesine katılım sağlayan Nazar Süleymanoğlu, şunları söyledi:

"Gençler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gayet eğlendim ve güzeldi. Öğretmenlerimiz de çok ilgili. Ben beğendim ve herkesi de buraya bekliyorum. Yaptığımız vazoyu önce suyla ıslatıyoruz, sonra şeklini verip desen yapıyoruz. İlk defa yaptım ama çok memnun kaldım, eğlendim. Bunun devamını getirmek, tekrardan önüme böyle bir fırsat çıkarsa değerlendirmek isterim. Zorlanmadım, gayet eğlenceli ve kolaydı. Eskişehir'in tüm gençlerini buraya bekliyoruz."

"Aralık ayının her günü farklı farklı konukları bu ortamda ağırlayacağız"

Etkinlik sorumlusu Özgür Can Akdağ ise, "Şu an Espark AVM'de düzenlenen ve 1-30 Aralık tarihleri arasında devam edecek bir etkinlik serisinin ilk ayağında beraberiz. Buradaki katılımcılarımız şu an minyatür vazo yapıyorlar. Aralık ayının her günü farklı farklı konukları bu ortamda ağırlayacağız. Ayrıca onlarla bambaşka atölyeler hazırlamayı planladık. Minyatür vazo atölyesinde çıkan sonuçlar insanların evlerine götürebilecekleri hediye parçaları olacak. Bu da bizim için çok kıymetli. Eskişehir halkıyla Espark AVM'deki bu alanda 7 gün boyunca 7 farklı atölyede buluşmuş olacağız. Şu an bu alanda kapı süsü tasarımı, kurabiye süsleme, minyatür vazo, kupa boyama ve aynı zamanda yılbaşı ağacı süsleme gibi 7 farklı atölye tasarlamış olacağız. Espark AVM bize bu alanı sağladığı, Eskişehir halkını burada üreten yerel markalar ve tasarımlarla buluşturarak bir köprü olduğumuz için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Umarım tüm Eskişehir aralık ayı boyunca bu ortamdan geçer ve herkes evine küçük bir hediye parçası götürebilir" ifadelerini kullandı.

Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı Espark\'ta
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mutlu Yıllar Tasarım Pazarı Espark'ta - Son Dakika

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