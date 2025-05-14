NATO\'dan Yusuf Dikeç\'li sürpriz paylaşım

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'e yer verdi.

BAKANLARA ANTALYA'YI GEZDİRECEK

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Dikeç'in NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan bakanlara şehri gezdireceği duyuruldu.

TÜRKİYE'Yİ TANITTI

Atış tarzı ile dünyada ses getiren Dikeç, videolu paylaşımda, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, önemli bir stratejik konuma sahiptir." dedi. Türkiye'nin Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki seyrüseferi düzenlediğine işaret eden Dikeç, bu boğazların küresel ticaret ve güvenlikte önemli rol oynadığını vurguladı.

Dikeç, Türkiye'nin 1952'den beri NATO üyesi olduğunu ve halihazırda İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu anımsatarak, Türk Donanmasının Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına destek verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILLAR BOYUNCA MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ OLMUŞTUR"

İzmir'in NATO Müttefik Kara Komutanlığına ev sahipliği yaptığına da değinen Dikeç, gelecek yıl NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenleneceğine işaret etti. Dikeç, "Türkiye, Antalya'da da görülebileceği gibi, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur." şeklinde konuştu.

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;