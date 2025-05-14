NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım

Geniş Video İzle

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na yönelik hazırladığı videoda, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e yer verdi.

14.05.2025 17:31  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için hazırladığı videoda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'e yer verdi.

NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım

BAKANLARA ANTALYA'YI GEZDİRECEK

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Dikeç'in NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan bakanlara şehri gezdireceği duyuruldu.

TÜRKİYE'Yİ TANITTI

Atış tarzı ile dünyada ses getiren Dikeç, videolu paylaşımda, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, önemli bir stratejik konuma sahiptir." dedi. Türkiye'nin Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki seyrüseferi düzenlediğine işaret eden Dikeç, bu boğazların küresel ticaret ve güvenlikte önemli rol oynadığını vurguladı.

NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım

Dikeç, Türkiye'nin 1952'den beri NATO üyesi olduğunu ve halihazırda İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu anımsatarak, Türk Donanmasının Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına destek verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILLAR BOYUNCA MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ OLMUŞTUR"

İzmir'in NATO Müttefik Kara Komutanlığına ev sahipliği yaptığına da değinen Dikeç, gelecek yıl NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenleneceğine işaret etti. Dikeç, "Türkiye, Antalya'da da görülebileceği gibi, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur." şeklinde konuştu.

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
NATO\'dan Yusuf Dikeç\'li sürpriz paylaşım
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yusuf Dikeç, Politika, Türkiye, Savunma, Gümüş, Medya, Yerel, Spor, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • muhsin Şahin:
    Allahın sopası yok derler ya, astsubay olduğu için horlanan otelenen adamın kaderi bir anda değişti. Yıllardır söylenen ama bir türlü verilmeyen astsubaylarin özlük hakları verilmelidir.emekli uzman erbasin maaşı emekli astsubayın maaşını geçti. 14 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    evet ülkemiz çok güzel ama bir türlü iyi yönetilmiyor, şuan bir seçim olsa kim gelirse gelsin yine iyi yönetilmeyecek. Bu ülke neden bir isviçre bir kanada bir avusturya olamıyor… 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 10 oranında zam yapıldı
19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:34:30. #7.13#
SON DAKİKA: NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.