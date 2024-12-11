Nazilli Esnafından Kira Artışına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Esnafından Kira Artışına Tepki

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Nazilli Belediyesi'ne ait dükkanların kira sözleşmelerinin sona ermesinin ardından esnaf, fahiş kira artışlarını protesto etti. Esnaf, küçük esnafın ekmeğiyle oynamamamaları konusunda belediye yönetimine çağrıda bulundu. Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise kanun gereği ihale yapılacağını belirterek esnafın mağduriyetini en aza indirmeye çalıştıklarını ifade etti.

11.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:18
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Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Nazilli Belediyesi'ne ait dükkanların kira sözleşmelerinin sonlanmasının ardından esnaf, kiralarda yapılacak artışa tepki gösterdi. Esnaf, yaptığı basın açıklamasında; "Lütfen küçük esnafın ekmeğiyle, çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın" derken, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, "Yasa açıkça belirtiyor ki, süresi dolan kiralar için ihale yapılması zorunludur. Bu dükkanlar, yalnızca şu anda kiracı olanların değil, tüm Nazilli halkının hakkıdır" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin kira sözleşmesi süresi dolan dükkanlar için yeniden ihale yapmasına ve kiralarda yapılacak artışa tepki gösterdi. Esnaf tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nazilli halkına hizmet eden esnaf olarak belediyemizle bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Ancak mevcut belediye yönetimi, zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde bizleri işyerlerimizden tahliye etmeye ve ödeyemeyeceğimiz fahiş kira artışlarıyla karşı karşıya bırakılmayla karşı karşıyayız. Gelinen noktada plan bütçe komisyonu dikkanlarımızın metrekarelerine uygun bütçeyi ileteceklerdir. Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Tetik'in son meclis toplantısında işyerlerimizin metrekare birim fiyatlarını 700 ila bin TL arasında önermesi olduğunu biliyoruz. Nazilli Belediye Meclis üyelerine çağrımızdır: Lütfen, küçük esnafı ve ailelerini mağdur edecek, evimize ekmek götürmemizi engelleyecek bir karara imza atmadan önce vicdanınıza danışın. Bir diğer önemli konu ise işyerlerimizin mülkiyetinin Naz-Bel A.Ş.'ye devredilmesidir. Bu durum, bugün değilse bile yarınlarda işyerlerimizden kolayca çıkarılmamıza yol açacaktır. Böyle bir tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Lütfen küçük esnafın ekmeğiyle, çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın."

"Kanunlara bağlı bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz"

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise kira artışları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün burada, belediyeye ait 430 dükkanın kira sözleşmelerinin süresinin dolmasıyla ilgili durumu açıklamak üzere toplandık. Bana sık sık 'Neden 2886 sayılı Yasayı uyguluyorsunuz' diye soruluyor. Asıl soru şu olmalı: 20 yıldır bu yasa neden uygulanmadı? Göreve geldiğim ilk günden itibaren şunu söyledim. Kanunlara, nizamlara ve yönetmeliklere bağlı bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. 2886 sayılı yasa açıkça belirtiyor ki, süresi dolan kiralar için ihale yapılması zorunludur.

"Esnafı mağdur etmemek için çözüm yollarını araştırıyoruz"

Üç aydır bu konuyla ilgili çözüm yolları arıyorum. Ankara'ya ve İstanbul'a birkaç kez giderek yetkili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumla bu konuyu değerlendirdik. Hatta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarıyla da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundum. Amacımız, hiçbir esnafımızı mağdur etmeden, yasal çerçevede bir çözüm üretmektir. Bunun için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Bazı vatandaşlarımız, 'Bu fiyatlar çok yüksek, bu düzen bize uymaz' diyor. Bu eleştirileri anlamakla birlikte, halkımıza şunu da hatırlatmak isterim: Benim görevim, kanunların gereğini yerine getirmektir. Bu nedenle, kimse beni kanunları ihlal etmeye zorlamamalıdır. Halkımız, kanuna uygun hareket eden bir başkana sahip olmayı istemelidir. Demokrasi, hukuka uygun bir düzenle mümkündür."

"Herkesin hakkını korumak zorundayız"

Tetik, dükkanların yalnızca mevcut kiracıların değil, tüm halkın malı olduğuna vurgu yaparak, "Bu dükkanlar, yalnızca şu anda kiracı olanların değil, tüm Nazilli halkının hakkıdır. Yıllarca aynı kişilerin elinde kalan dükkanlar nedeniyle diğer vatandaşlarımız bu fırsattan yararlanamıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Nazilli Esnafından Kira Artışına Tepki - Son Dakika

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