Niğde\'deki depremzedelerin talepleri görüşüldü

Depremde ağır hasar aldığı için ev ve iş yerlerine yıkım kararı verilen Niğdeli depremzedeler, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'le bir kez daha bir araya geldi.
6 Şubat depremlerinde Niğde'de ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen binaların hak sahipleri, binaların yapımında gecikildiği ve yapılacak binalarda ise kat problemi yaşanacağına dair açıklamalarda bulunmuş, sorunlarına çözüm talep etmişlerdi. AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'la şehirde yaşanan problemleri görüşen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve depremzedelerin toplantısına telefonla bağlandı. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu gelinen aşama hakkında bilgi verirken, "Bu süreçte Niğde ve Kayseri gibi illeri unutmuş değiliz" dedi.
Tuzcuoğlu, " AFAD'la gerekli yazışmaları yaptık ve proje çalışmalarına başladık. Aynı yazışma içerisinde Kayseri de var ama Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman bölgesi felaket içinde orada yoğunluk devam ama biz Niğde'yi, Kayseri'yi unutmuş değiliz proje çalışmalarına başladık ve en kısa sürede neticeye kavuşturacağız. Biz zemin artı 4 katı çok geçmek istemiyoruz ama eskiden imar planında mevcut olan ve zemin artı 5 verilmişse bunu da belediyenin takdirine veriyoruz. Hak sahipliği noktasında gerekli desteği biz vatandaşlara vereceğiz" dedi.
Yerinde dönüşüm isteyenlere eski imar planına göre aynı ruhsatın verileceğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Depremzedelerimizle dönem dönem bir araya geliyoruz. Onlar da zor dönem yaşadılar ve çözüm anlamında aslında en verimli toplantıyı yaptık. Onların bizden talepleri oluyordu biz de bu talepleri Bakanlığımızla iletiyorduk. Bugün bir araya geldiğimizde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu, Milletvekilimiz Cevahir Uzkurt'la Ankara'da bu konuyu görüşürken telefon bağlantısı kurduk. Depremzedelerimizin istediği mevcut imar planına uyduğunda hak sahibi olarak yararlanmaları ve destek almalarının önünü açacak bir çalışma olmasıydı. Bakan yardımcımızdan da bu konuyla alakalı olumlu haberleri aldık. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte mağduriyetini gidermiş olacağız. Belediye olarak imar planına uygunluğu çerçevesinde zemin artı 5 ya da 6 katı biz vereceğiz bu durumda da Niğde'deki problemi çözmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE
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