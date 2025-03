Nükleer Enerjiye Tepki

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, Fukuşima'da yaşanan felaketin 14'üncü yılında, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 31 ülkenin 'Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu' imzalanmasını kınadı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Yurt dışında geçenlerde iftar programına katıldım. Orada bile nükleer santral deyince insanlar tiksinmişler. Artık, teknoloji o kadar ilerliyor ki, her şeyden enerji yaratabilecek bir teknoloji varken biz stratejik plan çerçevesinde nükleer santral kurma çabaları bana göre hayal" dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, 11 Mart 2011'de Fukuşima'da yaşanan felaketin 14'üncü yılında açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Taşkın, partililer, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada, "Nükleere inat, yaşasın hayat" ve "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Mine Batur, şunları ifade etti:

"Siyasi iktidarın desteği ile Rosatom tarafından kamuoyunu duyarsızlaştırmak, nükleer karşıtı mücadeleyi zayıflatmak adına Sinop NGS projesine ilişkin yaptığı açıklamalara itibar etmiyoruz. Nükleer santrallerin barındırdığı ciddi riskleri unutmuyoruz. Enerji ve iklim sorununu çözecek en temiz, en güvenilir araçmış gibi gösterilen yalan beyanlara inanmıyoruz. Nükleer santrallerin, emperyalist ülkelerce nükleer pazarın genişlemesi için karlı bir sömürü aracı olduğu görülmelidir. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) kapsamında ABD öncülüğünde Azerbaycan Bakü'de içinde Türkiye'nin de içinde yer aldığı 31 ülkenin 'Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu' imzalanmasını kınıyoruz. Nükleer santral kazalarının yarattığı felaketler ile mücadele sürerken, nükleer endüstriye yönelik ilgiyi yeniden canlandırmak için verilen çabayı emperyalizmin çürümüş düzeninin bir parçası olarak görüyoruz."

"Türkiye kurtulacak havalarındalar"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Sinop'a kurulması planlanan ama akıllarından bile geçirilmemesi gereken bir şeyi devamlı gündeme getiriyorlar, ıslatıp ıslatıp vatandaşın önünde koyuyorlar. Buraya bakan geldi, sanki müjdeymiş gibi '30 bin işçi çalışacak' dedi. Türkiye kurtulacak havalarındalar. Yurt dışında geçenlerde iftar programına katıldım. Orada bile nükleer santral deyince insanlar tiksinmişler. Artık, teknoloji o kadar ilerliyor ki, her şeyden enerji yaratabilecek bir teknoloji varken biz stratejik plan çerçevesinde nükleer santral kurma çabaları bana göre hayal. Çünkü yaşadığımız süreçte biliyorsunuz Çernobil faciası yıllar önce olmasına rağmen şu anda insanlar halen onun etkisindeler. Onun için hiç öyle bir şeye yeltenmesinler. Zaten Sinoplu buna her zaman karşı olduğunu her yerde ifade ediyor."

"Sinop'ta bir nükleer santral yapma hevesi var siyasi iktidarda"

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Zeki Karataş ise şunları söyledi:

"Sinop'ta bir nükleer santral yapma hevesi var siyasi iktidarda. Bu nedenle burada bu güzelim doğa harikası Sinop'umuz da ve dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral yapılmaması için verdiğimiz mücadelenin bir parçası olarak buradaydık. Bunu bir başlangıç olarak alırsak 11 Mart Fukuşima felaketi ve 26 Nisan Çernobil felaketi arasındaki süreyi de nükleer karşıtı mücadeleyi yükseltmek için mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmanın sonrasında da 26 Nisan tarihinde yapacağımız bir miting ve bu süre içerisinde iki tane de panel düzenleyerek, mücadelenin oluşmasına ve ivme kazanmasına ve belleğe çıkartılması için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz"