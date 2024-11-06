Öğretmenlerden Resen Atama Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Öğretmenlerden Resen Atama Protestosu

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Eğitim İş İzmir Şubeleri, MEB'in resen atamalarını protesto edip, daha iyi bir düzenleme talep etti.

06.11.2024 18:30
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(İZMİR)- Eğitim İş İzmir Şubeleri üyesi öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resen atama uygulamasını protesto etti.

İzmir Milli Eğitim Müdürülüğü önünde toplanarak basın açıklamasında bulunan Eğitim İş üyesi öğretmenler "Resen atamaya hayır" yazılı pankart açarak "Yusuf Tekin şaşırma, sabrımızı taşırma", "Mutsuz öğretmen, mutsuz toplum", "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları attı.

Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü tarafından okunan "MEB'in beceriksizliğinin bedelini öğretmenler ve öğrenciler ödüyor" başlıklı basın açıklaması metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır çözüme kavuşturamadığı derslik yetersizliği, öğretmen açığı, plansız atamalar ve yönetim kadrosundaki keyfi uygulamalar; öğretmenleri norm fazlası haline getirip, zorunlu resen atamalara tabi tutmaya devam ediyor. Her sene daha karmaşık bir hale gelen proje okulları, partizanca yapılan atamalar, seçmeli derslerdeki plansızlık ve sürekli değişen ders saatleri gibi sorunlar, eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenleri zorunlu göçe zorlamaktadır. Öğretmenler, hayat düzenlerini altüst eden bu zorunlu atamalar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalırken, öğrenciler de sık sık öğretmen değişikliği yaşamakta, eğitim süreçleri zarar görmektedir. MEB'in plansızlık ve öngörüsüzlüğü yüzünden oluşan bu norm fazlası problemi, yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin de eğitim hakkına zarar vermektedir. Eğitimde sürekli değişikliklerle dayatılan bu güvencesizlik, öğretmenlerin mesleki huzurunu ve verimliliğini düşürmekte, ülkenin dört bir yanında eğitimin niteliğine darbe vurmaktadır.

"Yeni bir düzenleme yapılması artık zorunlu hale gelmiştir"

Bu sorunun köklü ve kalıcı bir şekilde çözülmesi, öğretmenlerin zorunlu atamalara mahküm edilmeden görevlerini güven içinde yapabilmesi için MEB'in sorumluluk alması gerekmektedir. Özellikle öğretmen açığının yoğun olduğu bölgeler için teşvik edici ve kalıcı önlemler alınmalı; öğretmenlerin özlük haklarını, yaşam düzenlerini ve eğitimde sürekliliği koruyacak sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmelidir. Norm kadro uygulamaları, alınan kararlar ve yapılan uygulamalarla öğretmenleri huzursuz eden, içinden çıkılmaz hale gelen, keyfi ve sübjektif yaklaşımlara neden olmaktadır. Bu nedenle, hukuki açıdan açık, anlaşılır, karar ve uygulamaları denetlenebilir, güvenilir ve istikrarlı hükümler içeren yeni bir düzenleme yapılması artık zorunlu hale gelmiştir.

"Haklarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz"

İlimiz özelinde bakıldığında ise Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narıldere ilçelerinin ikinci aşama tercihlerde tek bir ilçe olarak değerlendirilecek olması başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzelbahçe'de çalışan bir öğretmenimizin Çiğli'ye resen atanmasının önünü açan bu madde derhal düzeltilmelidir. Ayrıca Yıkım halinde bu kadar çok okul varken, bir çok okul türü aynı binada eğitim görürken, aileler çocuklarını bu okullardan kaçırırken normları sağlıklı hesaplamak mümkün değildir. Aile bütünlüğünü temelinden sarsacak bu tür uygulamalar; maddi anlamda zorluk yaşayan öğretmen camiamıza ekonomik bir darbe daha vuracaktır. Öğretmenin aile bütünlüğünü, ekonomik zorluklarını, huzur ve mutluluğunu hiçe sayan bakanlığın il, ilçe milli eğitim müdürlüğü komisyonlarında görevlendirme olarak çalışan norm fazlası öğretmen ve idarecileri resen atama kapsamının dışında bırakması ise kabul edilemez bir başka husustur.Eğitim-İş olarak, MEB'in yarattığı sorunları öğretmenlerin sırtına yükleyerek yapılan zorunlu resen atamalara karşı olduğumuzu ve bu dayatmaların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz. Eğitimdeki her krizin yükünü öğretmenlere fatura eden yaklaşımların karşısında, öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız adına haklarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

"İzmir'deki öğretmenleri huzursuz, mutsuz etmeyiniz"

Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü ayrıca İzmir İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak "Bakanlığın yayınladığı kanunsuz, hukuksuz genelgeye uyarak İzmir'deki öğretmenleri huzursuz, mutsuz etmeyiniz. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, İzmir'deki resen uygulamayı kaldırınız. İzmir depremden çıkmış bir il. İzmir deprem tehlikesi olan bir il. Yüzlerce okulumuz yıkılmış vaziyette. İzmir'de resen uygulanması şu anda mümkün değildir. Çocuklarımız mutsuz olacak. Öğretmenlerini kaybedecek. Öğretmen arkadaşlarımız mutsuz olacak. Ailesinden, yuvasından ayrılmak zorunda kalacak. Büyük bir ekonomik yükün altına girmek zorunda kalacak. Bu sebeple İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzü Eğitim İş İzmir Şubeleri olarak uyarıyoruz. Bu uygulamayı derhal durdurunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenlerden Resen Atama Protestosu - Son Dakika

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