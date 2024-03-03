Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları'na 17 ilden 310 sporcu katıldı.

03.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı

Yarışlar 17 ilden 310 sporcu katılım sağladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' düzenlendi. Milli takım seçmelerinde de kullanılacak ve başarıya göre ülke puanı elde ettirecek olan yarışlara 17 ilden 310 sporcu katılım sağladı.

Ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenerek adından sıkça söz ettiren Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' tamamlandı. Yarışlara İzmir, Ankara, Ordu, Tokat, Konya, Kayseri, Samsun, Osmaniye, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Bursa, İstanbul, Düzce, Antalya, Van ve Eskişehir olmak üzere 17 il ve 38 kulüpten 310 sporcu katılım sağladı.

Cumhuriyet Mahallesi, Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri mevkiinde dün 12.00-15.00 saatleri arasında, bugün ise 10.00-12.00 saatleri arasında Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışlar, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Yarışlarda, 24 Kategoride 1., 2. ve 3. olmak üzere toplam 72 sporcu ödül aldı.

Yarışmaya katılan sporcular ise parkuru beğendiklerini ve güzel bir etkinlik olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Ordu, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 19:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement