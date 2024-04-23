Osmangazi, çocuklarla şenlendi - Son Dakika
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Osmangazi, çocuklarla şenlendi

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Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için muhteşem bir kortej programı düzenledi. Başkan Aydın, çocuklarla birlikte Atatürk Heykeli'ne çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ardından binlerce vatandaşın katılımıyla bir tören gerçekleşti. Başkan Aydın, çocuklar ve aileleriyle birlikte coşkulu bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

23.04.2024 18:37  Güncelleme: 19:03
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Osmangazi, çocuklarla şenlendi

Cumhuriyet Caddesi'ndeki 23 Nisan programında büyük coşku yaşandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhteşem bir kortej programı hazırladı. Çocuklarla birlikte Atatürk Heykeli'ne çelenk sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, daha sonra Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenen Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüne katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı, Osmangazi'de büyük coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayram için ilk olarak Başkan Aydın, çocuklarla birlikte Atatürk Heykeli'ne çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Zafer Plaza Meydanı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla bir tören gerçekleşti.

"Çocukluğumuzu hatırladık"

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve meclis üyelerinin de katıldığı törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak büyük kurtuluş savaşını o meclisten idare ederek savaşta bile kapatmayarak ardından Cumhuriyeti ilan edip tam bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Büyük önder, o gün bir vizyon çizdi. Dünyada hiçbir ülkede olmayıp tek olan bir bayramı çocuklara hediye etti. 19 Mayıs'ı da gençlere hediye etti. Bunda büyük bir ileri görüşlülük, vizyon ve geleceğimizi emanet ettiği çocukların ne kadar değerli olduklarını bilmeleri ve ona göre yetiştirmemiz gerektiğini asla unutmamamız için ilan etti. O yüzden bu bayramda çocuklarımızın, yani geleceğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırladık. Umarım onlarla birlikte muasır medeniyetler seviyesine ulaşma arzusunu bizlere emanet edilen bu görevi hep birlikte daha iyi yapacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerinin bando ve halk oyunları gösterisinin ardından marşlar eşliğinde kortej yürüyüşüne geçildi. Başkan Aydın, çocuklar ve aileleriyle birlikte Zafer Plaza Meydanı'ndan Cumhuriyet Caddesi boyunca çocuk bandosu eşliğinde marşlar söyleyip, ay yıldızlı bayrakları sallayarak coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü Abdal Meydanı'nda son buldu.

Osmangazi, çocuklarla şenlendi
Kaynak: İHA

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