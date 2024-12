Osmaniye'de Asgari Ücret Talepleri Artıyor

Yerel

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle geçinen vatandaşlar maaşlarının en az 30- 35 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Asgari ücretle geçinen Samet Kocaman, "Sade börek yesek yine geçinemeyiz. Biz gezmeyecek miyiz? Zaten evden işe işten eve gidiyoruz sosyal hayatımız hiç kalmadı. Bir kahveye gidip çay bile içemiyoruz" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Borcum var, bu ay 25 bin küsur. Geçinilmiyor yani evli olsak daha kötü olurdu ama evli değiliz Allah'a çok şükür, evlenemiyoruz da... Asgari ücretin 35 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Ayda 10 bin lira veriyoruz kiraya"

Asgari ücretle geçimini sağlayan bir vatandaş, "Asgari ücretle çalışıyorum aylık 17 bin lira maaş alıyorum, yetmiyor. Borçlarımıza falan hiç yetmiyor. Borcum var, bu ay 25 bin küsür. Geçinilmiyor yani evli olsak daha kötü olurdu ama evli değiliz Allah'a çok şükür, evlenemiyoruz da... Asgari ücretin 35 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Ayda 10 bin lira veriyoruz kiraya. Asgari ücretin en aşağı 35 bin lira olması gerekiyor" dedi.

"Her gün sadece börek yesek 3 bin 600 lira yapar"

Vatandaş Samet Kocaman ise şunları söyledi:

"Asgari ücretle çalışan ben bir işçiyim. Asgari ücrete zam gelmeden şimdiden zamlar başladı. Ocak'ta açıklandıktan sonra onların artışı var. En az bize yüzde 80- 90 zam yapılması lazım ki geçinelim. Biz bu maaşla geçinemeyiz. Asgari ücretin 30- 32 bin lira olması lazım. Şu anki bana yetmiyor ki bir haftada bitiyor. Gelirimiz az, giderimiz çok. Perişan vaziyetteyiz, geçinemiyoruz. Açlık sınırının altında çalışıyoruz zaten. Kuru ekmekle geçineceğiz artık yapacak bir şey yok. Kahvaltı yapmak artık lüks oldu. Sabah iki, öğlen iki, akşam iki börek yesek, toplam altı tane, bir böreğin tanesi şu an 20 lira, 120 lira para yapar günde. Onu aya çarptığın zaman 3 bin 600 lira para yapar sadece börek yediğin zaman, sade börek yesek yine geçinemeyiz. Biz gezmeyecek miyiz? Zaten evden işe işten eve gidiyoruz sosyal hayatımız hiç kalmadı. Bir kahveye gidip çay bile içemiyoruz. Çay bile olmus 10 lira, iki gün sonra her şeye zam gelecek çay bardağı olacak 20 lira, her şeye zam gelecek. Bitkin haldeyiz perişan vaziyetteyiz. Erken seçim istiyoruz bir an önce seçim gelsin."

"Akşam evime ekmek götürüyorum ancak"

Bir başka asgari ücretle çalışan vatandaş, "Ben asgari ücretle çalışıyorum. Aylığım çok az geçinemiyorum. 35- 40 bin lira olması lazım ev kira. Hiçbir şeyimiz yok yetiştiremiyoruz. Üç tane çocuk okuyor,evim kira. Borç harç, bankalardan şeyden ufak tefek kendimi idare ediyorum yetmiyor. 30- 35 bin lira olmasını istiyorum yani, en az yani yetmez de. Akşam evime ekmek götürüyorum ancak. Ondan bundan yardımla şey yapıyoruz komşulardan" diye konuştu.