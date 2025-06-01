Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşüyor

Haberin Videosunu İzleyin
01.06.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de Kurbanlık Satışları Düşüyor
Haber Videosu

Osmaniye'de emekliler yüksek fiyatlar nedeniyle kurban almakta zorlanıyor, satıcılar satış yapamıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de kurbanlık pazarına giden emekliler kurban alamayacaklarını ifade ederken, kurbanlık satıcıları ise kurban satamamaktan dert yandılar. Kurbanlık satıcısı İbrahim Kuş, "Halk perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü" dedi. Emekli Saim Etikan "Emekli maaşı ile ikramiye bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de kurbanlık pazarına giden emekliler kurbanlık alamayacaklarını ifade etti. Satıcıları ise hayvanlarını satamamaktan dert yandı.

Besici Mehmet Basri Turhan, şunları söyledi:

"Satışlarımız geçen seneye nazaran biraz düşük. Malum emeklilerin durumu, malum asgari ücretin taban tutması, açlık sınırının altında yaşaması onları da fazla göz önünde bulundurarak, geçen seneye nazaran biz 150 mal getirmiştik, bu sene 70 mala düşürdük. Satışlarda insan gücüne dayanarak biraz düşük.

"Bu sene pazara daha az hayvan getirdik"

Maliyetler çok yüksek. Bir kilo saman 20 lira olması, geçen sene 450 lira olan bir yem torbasının bu sene 800 lira olması, maliyetlerinde yüksek olması nedeniyle biz verimi alamadığımız, kazanç sağlayamadığımız için biraz kotayı düşürdük bu sene 70 hayvan getirdik. 70 hayvandan da sattığımız 5 veya 10 tanedir. Emeklerin bize gösterdiği tepkiyi biz de anlıyoruz. Onları da biz mecburen dinlemek zorundayız. Onların bütçesine göre de şu son noktayı zorluyoruz. Cüzi bir karla son noktayı zorluyoruz ama maalesef içler acısı. Emekliyi dinledikçe biz bırakmak istiyoruz. Asgari ücretliyi dinledikçe biz bu işi bırakmak istiyoruz, gerçekten öyle. O gün buraya bir müşterim geldi emekli 'Benim 15 bin lira bütçem var, ben üstüne bir lira koyamam' diyor. Ben ona hayvan vermek için en küçüğünü tuttum kantara çekiyorum, indiriyorum. Onun bütçesini ayarlamaya çalışıyorum. Onun bütçesini ayarlamaya ben çalışıyorum, devlet değil ben ayarlamaya çalışıyorum."

"Halk perişan"

Bir başka besici İbrahim Kuş ise "Halk biraz perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü. İyi bir yere gitmiyoruz, görüntü onu gösteriyor. Vatandaş pahalı diyor. Alım gücü düşük. İşler geçen seneye göre yüzde 50-60 daha az. Girdiler iki katına çıktı. Geçen sene 350 lira olan yem, bu yıl 700 lira. Geçen sene 150 lira olan yonca, bu yıl 300 lira" dedi.

"Bu gidişle biz horoz bile kesemeyiz"

Emekli Sadettin Berk, "Vallahi alamayacağız. 290 lira kilosu. En kötü kurbanlık 20-25 bin lira. Ben alıyorum 14 bin 500 lira. İkramiye ile beraber maaş da koyarsak kurbanı keseriz para kalmaz yalnız. Vallahi işte zor, iki üç yıldan beri alamıyoruz. Daha önce alıyordum tabii ki her sene kesiyordum. Bu gidişle biz horoz bile kesemeyiz" diye konuştu.

"Daha önce alabiliyorduk alamaz olduk artık"

Başka bir emekli Saim Etikan "Geçen yıl 19 bin liraya aldım fakat bu sene en az 30 bin lira aynı geçen sene aldığım kurbanlık. Bu sene kurbanlık alma imkanı zorlaşıyor. Daha önce alabiliyorduk alamaz olduk artık. Alsan ne olacak ikramiyenin neye faydası olacak sanki... Emekli maaşı ile ikramiye ikisi bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde" şeklinde konuştu.

Emekli Yılmaz Yıldız da "Kurbanlık alamam pahalı çok. 20-25 bin liradan aşağı yok. Bütçem 14 bin 500 lira, kilosu 280 lira, alamam. Bakmaya geldim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, 3-sayfa, Ekonomi, Kurban, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:33:30. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.