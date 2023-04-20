Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada - Son Dakika
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Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada

20.04.2023 14:31

Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada Şehir şehir dolaşıp hırsızlık yapan uslanmaz hırsız, Denizli'deki son işinde yakayı ele verdi Otostop çekerek gittiği birçok şehirde hırsızlık yaptığı iddia edilen 73 yaşındaki hırsız, cezaevinden izinli çıktıktan sonra da...

Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada

Şehir şehir dolaşıp hırsızlık yapan uslanmaz hırsız, Denizli'deki son işinde yakayı ele verdi

DENİZLİ - Otostop çekerek gittiği birçok şehirde hırsızlık yaptığı iddia edilen 73 yaşındaki hırsız, cezaevinden izinli çıktıktan sonra da rahat durmadı. Başı atkı bağlayarak Denizli'de 3 ayrı iş yerine giren uslanmaz hırsız, JASAT'ın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede titiz bir çalışma yaptı. Bölgede tedbirlerini artıran jandarma ekiplerinin, yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin tekrar aynı mahalleye geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Elindeki tornavida ile bir kıraathanenin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalanan 73 yaşındaki Abdurrahman K., hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Cezaevinden geçtiğimiz yıl izinli çıkmasına rağmen uslanmayan yaşlı hırsızın, yapılan GBT sorgusunda suç dosyası kabarık çıktı. Yakalanmamak için atkı ile kafasını kapatan şüphelinin, yanında getirdi tornavida ile PVC kapıları açtığı, bu suretle hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca otostop çekerek farklı illere de gittiği tespit edilen Abdurrahman K'nın 26 suç kaydı olduğu, Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne ve Tekirdağ'ın aralarında bulunduğu birçok ilde bu şekilde hırsızlık yaptığı ve halen Bursa Adliyesi'nde görülmesine devam edilen bir dosyanda da arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada - Son Dakika
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