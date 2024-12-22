Özkan Sümer, 4. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- Trabzon spor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer, 4. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Hocamız çok müstesna bir insandı. Trabzonspor'un kuruluşunda ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşi benzeri az rastlanan bir olaydı. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Mekanı cennet olsun" dedi.

Trabzonspor ve Türk futboluna önemli katkılar veren Özkan Sümer'in 4. ölüm yıl dönümünde Maçka'da yapılan anma törenine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İYİ Parti Önceki Dönem Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, Trabzonspor Başkan Yardımcıları Taner Saral, Murat İskender, Birhan Emre Yazıcı, Kemal Ertürk, Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Derviş Köz, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, Fatih Solak ve Sümer'in ailesi, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Anma töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özkan Sümer'in hem Trabzon hem de Trabzonspor için önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Özkan Sümer güzel Maçkamızın güzel evladı ama hem Trabzon'a hem de ülkemizin önemli bir değeridir. Yaptığı iş ile öne çıkmış bir değerimizdir. Futbol ile öne çıkmış bir değerimizdir. Bugün burada onu bu kadar insan anıyorsa onu anladığı içindir. Şehrin duruşu ve karakterini ortaya koyan bir değerdir. Fark yaratan bir değerimizdir. Onu anlamak geleceğe dair bu şehrin yürüyüşü için önemli bir mesaj verir. Hem kulübümüze sağladığı olağanüstü katkılar, futbolculuk hocalık ve başkanlıkta büyük gayret ortaya koyması hem de Türk futboluna getirdiği yenilikler için şehrimizin gurur duyduğu değerimizi şükranla rahmetle anıyoruz."

"Kendisi bilge olan bir futbol adamı"

Tabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Özkan Hoca ile çalıştığım için mutluyum. 2001-2002 arasında genel sekreter olarak çalışmaktan onur duyduğum bir büyüğüm. Kendisi bilge olan bir futbol adamı. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Hocamız çok müstesna bir insandı. Trabzonspor'un kuruluşunda ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşi benzeri az rastlanan bir olaydı. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Hocamız futbolun bir iş olmasının yanında bir sanat ve felsefe olduğunu sık sık vurgulamış ve kendi kariyer planlamasında bunu öne çıkarmıştır. Mekanı cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.