Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış! - Son Dakika
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Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!

16.10.2022 19:19

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında yaşanan patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı. Maden şehitlerinden Rasim Bulut'un işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçirdiği ve patlamadan 2 saat önce son bir fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde saat 18.15'de gruzu patladı. Meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

PATLAMADAN 2 SAAT ÖNCE ÇOCUĞU İLE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 14 Ekim'de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı. "Paşam benim" diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut'un son fotoğrafı oldu.

Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı

MADENCİLERİN SON FOTOĞRAFLARI

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde, madencilerin servis aracında ve iş yerinde çekilen son anları yer alıyor. Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan madenciler, iş başı yapmak için servis aracına binerek madene doğru yola çıkmış, mesai başlamasından kısa bir süre sonra patlama meydana gelmişti.

Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı
Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı
Patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf çekip paylaşmıştı
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Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)
Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış! - Son Dakika

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